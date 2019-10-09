«Оклахома» победила «Даллас» в предсезонном матче НБА
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити» нанесли поражение «Далласу» в предсезонном матче НБА.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити» нанесли поражение «Далласу» в предсезонном матче НБА.
Встреча, прошедшая в Талсе, завершилась со счетом 119:104 (33:28, 33:34, 31:27, 22:15). В составе хозяев 24 очка набрал Шай
Результаты других предсезонных и товарищеских матчей с участием клубов НБА:
«Майами» — «Сан-Антонио» — 107:89,
«Финикс» — «Миннесота» — 111:106,
«Портленд» — «Денвер» — 94:105,
«Филадельфия» — «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» (Китай) — 144:86,
«Мемфис» — «Нью-Зиланд Брейкерс» (Новая Зеландия) — 108:94.