«Оклахома» победила «Даллас» в предсезонном матче НБА

Встреча, прошедшая в Талсе, завершилась со счетом 119:104 (33:28, 33:34, 31:27, 22:15). В составе хозяев 24 очка набрал Шай Джилджус-Александер, у проигравших по 14 баллов в активе Джастина Джексона и Макси Клебера.