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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оклахома» победила «Даллас» в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Баскетболисты клуба «Оклахома-Сити» нанесли поражение «Далласу» в предсезонном матче НБА.

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Встреча, прошедшая в Талсе, завершилась со счетом 119:104 (33:28, 33:34, 31:27, 22:15). В составе хозяев 24 очка набрал Шай Джилджус-Александер, у проигравших по 14 баллов в активе Джастина Джексона и Макси Клебера.

Результаты других предсезонных и товарищеских матчей с участием клубов НБА:

«Майами» — «Сан-Антонио» — 107:89,

«Финикс» — «Миннесота» — 111:106,

«Портленд» — «Денвер» — 94:105,

«Филадельфия» — «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» (Китай) — 144:86,

«Мемфис» — «Нью-Зиланд Брейкерс» (Новая Зеландия) — 108:94.

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