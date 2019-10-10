Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Юту» в предсезонном матче НБА
ТАСС, 10 октября. «Милуоки» дома разгромил «Юту» в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 133:99.
ТАСС, 10 октября. «Милуоки» дома разгромил «Юту» в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 133:99.
В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил
У проигравших аналогичного успеха добился центровой Тони Брэдли. На его счету 17 очков и 10 подборов.
В другом матче дня «Нью-Орлеан» победил на выезде «Чикаго» (127:125). В составе гостей 29 очков набрал первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон. У «Чикаго» 28 очков на свой счет записал Зак Лавин.
Результаты остальных встреч игрового дня: «Детройт» — «Даллас» — 124:117; «Атланта» — «Орландо» — 88:97; «Шарлотт» — «Майами» — 94:108; «Вашингтон» — «Гуанчжоу» — 137:98.