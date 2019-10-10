Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Юту» в предсезонном матче НБА

Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

У проигравших аналогичного успеха добился центровой Тони Брэдли. На его счету 17 очков и 10 подборов.

В другом матче дня «Нью-Орлеан» победил на выезде «Чикаго» (127:125). В составе гостей 29 очков набрал первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон. У «Чикаго» 28 очков на свой счет записал Зак Лавин.