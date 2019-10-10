«Торонто» уступил «Хьюстону» в предсезонном матче

Встреча в японской Сайтаме завершилась со счетом 118:111 (30:23, 25:40, 35:27, 28:21) в пользу «Хьюстона». У победителей по 22 очка набрали Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден. У «Торонто» самым результативным был Норман Пауэлл, набравший те же 22 очка, а Фред Ван Влит оформил дабл-дабл, записав себе в актив 10 очков и 10 подборов.