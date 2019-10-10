«Торонто» уступил «Хьюстону» в предсезонном матче
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» уступил «Хьюстон Рокетс» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» уступил «Хьюстон Рокетс» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.
Встреча в японской Сайтаме завершилась со счетом 118:111 (30:23, 25:40, 35:27, 28:21) в пользу «Хьюстона». У победителей по 22 очка набрали Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден. У «Торонто» самым результативным был Норман Пауэлл, набравший те же 22 очка, а Фред Ван Влит оформил
Новый сезон НБА стартует 22 октября.