«Бруклин» обыграл «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

Встреча завершилась победой «Бруклина» со счетом 114:111 (29:33, 28:22, 27:32, 30:24). Самым результативным в составе «Нетс» стал Спенсер Динвидди, на счету которого 20 очков, 3 подбора и 7 передач. У «Лейкерс» 20 очков, 6 подборов и 2 передачи записал себе в активе Леброн Джеймс.

Один из лидеров «Бруклина» Кайри Ирвинг покинул паркет на второй минуте матча и не смог продолжить встречу. На игру Ирвинг вышел в защитной маске после недавнего перелома лицевой кости и на первой же минуте матча получил удар по лицу в борьбе с Реджоном Рондо.

Все послематчевые комментарии игроков и пресс-конференции тренеров были отменены из-за скандала, вызванного высказываниями генменеджера «Хьюстона» Дэрила Мори.

На прошлой неделе Мори опубликовал в своем Twitter заявление в поддержку протестов в Гонконге, вызвав сильное недовольство в Китае. Во вторник китайский телеканал CCTV заявил о решении немедленно приостановить все планы по трансляции предсезонных матчей НБА (Игры в Китае) и приступить к проверке всех форм сотрудничества и коммуникаций с участием НБА. МИД Китая, в свою очередь, посоветовал НБА учитывать общественное мнение китайцев.