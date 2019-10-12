В США боготворят стероидную спортсменку. Потому что главное — счастливый конец

Источник: AP 2019

В США завершился сезон женского аналога НБА. Впервые в истории организации трофей добыли «мистические девушки» из Вашингтона. В финальной серии в пяти матчах были обыграны соперницы из солнечного Коннектикута. Но рассказать мы хотим не о спортивной составляющей, а о голливудском сценарии, без которого в Америке не продаётся ни одно событие.

Самая раскрученная баскетболистка лиги — Елена Делле Донн, MVP минувшего сезона. Она, безусловно, звезда первой величины. Именно благодаря её усилиям, а также бельгийской центровой Эммы Миссеман команда из столицы США стала чемпионкой.

На Эмму, к слову, вы можете посмотреть «живьём» уже этой осенью. Она прилетит в Екатеринбург, где будет выступать за лучший клуб Европы — УГМК.

К финалу лидер «Мистикс» подошла с целым букетом травм. Здесь и перелом носа, и колено, наглухо упакованное в высокотехнологичный лангет, но самое главное — межпозвоночная грыжа. Эскулапы наколдовали ей не менее технологичный корсет, в котором она и выходила на площадку.

Но когда ситуация со здоровьем достигла критической отметки, Делле Донн пропустила одну встречу финальной серии. А вдруг без неё справятся? Не справились. И Елена вернулась на площадку, проведя три тяжелейшие встречи, была лидером на площадке и за её пределами, и привела команду к чемпионству. Без её усилий такой результат был бы невозможен.

Красивая и статная леди, закалённый боец и истинный лидер. Воплощение всего, чем гордится Америка. Плюс великолепная голливудская история, которая непременно ляжет в основу очередного блокбастера. Правда, не факт, что на роль главной героини допустят светлокожую актрису. Но мы не об этом. Все первые полосы спортивных изданий Северной Америки пестрят фотографиями нашей героини. Интервью, восторги, слёзы и заслуженное ликование.

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Но если убрать в сторону эмоции, невольно начинаешь задаваться вопросом: как вообще такое возможно? Как человек может такую дистанцию преодолеть на чисто морально-волевых качествах? А нормальный человек и не может. За всеми восторгами и гордостью наших партнёров из-за океана за свои великие достижения и преодоления стоит индустрия, не имеющая к чистому спорту никакого отношения.

Есть такое понятие у спортсменов — выйти на ринг, площадку, лёд или лыжню «на уколах». Особенно это актуально в контактных видах спорта, а баскетбол, помимо контакта, подразумевает ещё и максимально стрессовую нагрузку на суставы. Уколами здесь никого не удивишь. Удивиться можно лишь препаратами, которыми пичкают спортсменов.

Не так давно отечественный спорт потрясла волна дисквалификаций за остаточные следы препарата «мельдоний», который ещё 4−5 лет назад спортсмены со всего мира использовали как аскорбинку. Маша Шарапова на пике своих возможностей за такую аскорбинку дисквалификацию получила. К чему я рассказываю об этом в материале про Делле Донн?

Да всё к тому же, к сожалению. В сентябре 2016 года хакерская группа «Фэнси Бирз» взломала базу данных ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). Мир узнал массу любопытных, а иногда и шокирующих подробностей. В частности, о тех терапевтических исключениях, которые были предоставлены американским спортсменам, выступающим на международной арене.

Так вот, друзья, олимпийская чемпионка Рио-2016 в составе сборной США Елена Делле Донн на совершенно «законных» основаниях открыто принимала амфетамин и гидрокортизон.

Первое вещество, если коротко, повышает концентрацию, двигательную активность и работоспособность. Второе, по своей сути гормональный стероид. Исключения эти она получила в 2014 году. Тогда Елене было 25 лет, и через два года ей необходимо было отправляться в Бразилию, где спортсмены некоторых стран кровь сдавали чаще, чем тренировались и выступали.

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Какой из этого можно извлечь вывод? Ну, если не вспоминать легендарную фразу Оруэла… Сама Делле Донн несомненно заслуживает уважения. Она — мужественная девушка, которая ещё в школе по уровню таланта была на голову выше сверстников.

Елена живёт баскетболом, пишет мотивирующие книги, не остаётся в стороне от социальных программ «Вашингтона» и является не только лицом франшизы, но и всей WNBA. По крайней мере на данном временном отрезке.

Но ведь это, по сути, «универсальный солдат». Она становится лучше остальных за счёт того, что использует химию, которую не используют другие. Те, кто выходит против неё на площадку. И если это так, то насколько легитимны с точки зрения справедливости её достижения? Насколько вообще логично, что нация восхищается человеком, который на протяжении последних пяти лет полдничает стероидами?