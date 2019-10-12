Адетокунбо сделал дабл-дабл и помог «Милуоки» обыграть «Даллас»
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Милуоки» одержал победу над «Далласом» в выездном предсезонном матче НБА.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Милуоки» одержал победу над «Далласом» в выездном предсезонном матче НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу, закончилась со счетом 118:111 (31:24, 30:31, 38:27, 19:29). В составе «Бакс»
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Кливленд» — 109:105,
«Индиана» — «Чикаго» — 105:87,
«Орландо» — «Бостон» — 75:100,
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон» — 99:115,
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 87:100,
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 128:127.