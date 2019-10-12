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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адетокунбо сделал дабл-дабл и помог «Милуоки» обыграть «Даллас»

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Милуоки» одержал победу над «Далласом» в выездном предсезонном матче НБА.

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Встреча, прошедшая в пятницу, закончилась со счетом 118:111 (31:24, 30:31, 38:27, 19:29). В составе «Бакс» дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо (34 очка и 11 подборов), у проигравших 27 очков в активе Луки Дончича.

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Кливленд» — 109:105,

«Индиана» — «Чикаго» — 105:87,

«Орландо» — «Бостон» — 75:100,

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон» — 99:115,

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 87:100,

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 128:127.

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