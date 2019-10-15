Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Оклахому» в предсезонном матче НБА
ТАСС, 15 октября. «Даллас» разгромил «Оклахому» в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 107:70.
ТАСС, 15 октября. «Даллас» разгромил «Оклахому» в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 107:70.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который в прошлом сезоне получил приз лучшему новичку НБА. Словенский баскетболист набрал 19 очков, сделал 10 подборов и отдал семь передач.
У проигравших одинаковое количество очков набрали разыгрывающий Шэй
В другом матче дня «Майами» разгромил «Атланту» со счетом 120:87. «Шарлотт» на выезде победил «Мемфис» — 120:99. «Сакраменто» в гостях был сильнее «Юты» — 128:115, «Денвер» обыграл «Финикс» — 107:102, а «Лос-Анджелес» взял верх над «Голден Стэйт» — 104:98.