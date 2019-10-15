Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Оклахому» в предсезонном матче НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который в прошлом сезоне получил приз лучшему новичку НБА. Словенский баскетболист набрал 19 очков, сделал 10 подборов и отдал семь передач. Дабл-дабл оформил и его партнер по команде — центровой Кристапс Порзингис. На счету латвийца 17 очков и 13 подборов.

У проигравших одинаковое количество очков набрали разыгрывающий Шэй Гилджес-Александр и форвард Данило Галлинари. В их активе по 16 баллов.