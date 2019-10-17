Дабл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» победить в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио»

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 40. При этом он сделал 10 подборов и семь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук, перешедший в клуб летом из «Оклахомы», набрал 14 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.