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10:36 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» победить в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио»

ТАСС, 17 октября. «Хьюстон» на домашнем паркете уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 114:128.

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Источник: AP 2019

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 40. При этом он сделал 10 подборов и семь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук, перешедший в клуб летом из «Оклахомы», набрал 14 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, набравший 22 очка. Немного от него отстал защитник Деджанте Мюррей — 20 очков.

В другом матче дня «Детройт» на выезде победил «Шарлотт» со счетом 116:110. «Атланта» в гостях взяла верх над «Нью-Йорком» — 100:96. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт» (126:93), а «Сакраменто» победил «Мельбурн Юнайтед» (124:110). «Мемфис» на выезде обыграл «Оклахому» (124:119), «Портленд» — «Юту» (126:118).

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