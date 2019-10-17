Дабл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» победить в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио»

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден — 40. При этом он сделал 10 подборов и семь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук, перешедший в клуб летом из «Оклахомы», набрал 14 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, набравший 22 очка. Немного от него отстал защитник Деджанте Мюррей — 20 очков.
В другом матче дня «Детройт» на выезде победил «Шарлотт» со счетом 116:110. «Атланта» в гостях взяла верх над «Нью-Йорком» — 100:96. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома разгромил «Голден Стэйт» (126:93), а «Сакраменто» победил «Мельбурн Юнайтед» (124:110). «Мемфис» на выезде обыграл «Оклахому» (124:119), «Портленд» — «Юту» (126:118).