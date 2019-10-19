Леброн Джеймс стал новой жертвой «Южного Парка»

Источник: AP 2019

Согласно сюжета серии, в школе, где учатся главные герои сериала, руководство столовой отказывается менять меню, несмотря на жалобы нескольких учеников.

Эрик Картман, узнав что кто-то хочет больше растительной пищи в столовой, заступается за любителей мяса, произнося слова Леброна Джеймса, отреагировавшего нас скандальный твит Генменеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори.

«Да, у нас есть свобода слова, но иногда могут наступить негативные последствия, если ты не думаешь о других, а думаешь только о себе», — спародировал Картман звезду НБА.

Ранее «Южный Парк» уже высмеивал НБА за позицию по протестам в Гонконге, отметив, что в США готовы приютить китайских цензоров, лишь бы заполучить больше денег.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.