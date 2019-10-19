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18 октября, источник: Спорт РИА Новости

Леброн Джеймс стал новой жертвой «Южного Парка»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В новой серии популярного американского мультсериала «Южный Парк» авторы высмеяли форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после его слов о конфликте НБА с китайскими инвесторами.

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Источник: AP 2019

Согласно сюжета серии, в школе, где учатся главные герои сериала, руководство столовой отказывается менять меню, несмотря на жалобы нескольких учеников.

Эрик Картман, узнав что кто-то хочет больше растительной пищи в столовой, заступается за любителей мяса, произнося слова Леброна Джеймса, отреагировавшего нас скандальный твит Генменеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, у нас есть свобода слова, но иногда могут наступить негативные последствия, если ты не думаешь о других, а думаешь только о себе», — спародировал Картман звезду НБА.

Ранее «Южный Парк» уже высмеивал НБА за позицию по протестам в Гонконге, отметив, что в США готовы приютить китайских цензоров, лишь бы заполучить больше денег.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний.

Генменеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори опубликовал в своем Twitter заявление в поддержку протестов в Гонконге, вызвав сильное недовольство в Китае. МИД Китая посоветовал НБА учитывать общественное мнение китайцев.

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