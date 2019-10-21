Школьная игровая майка Леброна Джеймса продана за $187,5 тыс

В проданной майке Леброн сфотографировался для обложки номера журнала Sports Illustrated, вышедшего в 2002 году с заголовком «Избранный». Устроители аукциона ожидали выручить за лот порядка $300 тыс.

Джеймс был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте НБА 2002 года. В первом сезоне он был признан лучшим новичком. Всего на счету 34-летнего баскетболиста три титула чемпиона НБА, он трижды признавался самым ценным игроком финала плей-офф и четырежды — лучшим игроком сезона. Он 15 раз участвовал в Матче звезд НБА, 12 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. Джеймс является самым молодым игроком НБА, набравшим 32 000 очков.