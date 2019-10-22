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09:57 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Нью-Орлеана» Уильямсон пропустит до восьми недель после операции на колене

ТАСС, 22 октября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан» Зайон Уильямсон перенес артроскопическую операцию на колене, срок восстановления составит от шести до восьми недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2019

Причиной операции стал разрыв мениска правого колена. Уильямсон получил травму в предпоследнем матче предсезонной подготовки против «Сан-Антонио» (123:114). Заключительную игру с «Нью-Йорком» форвард пропустил.

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Уильямсон минувшим летом был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте новичков под первым номером. Несмотря на то, что предстоящий сезон должен стать дебютным для него во взрослом баскетболе, 19-летний форвард уже имеет несколько рекламных контрактов с крупными брендами. Компании высказывали свое опасение по поводу веса баскетболиста, который может навредить ему. Он составляет 129 кг при росте 201 см.

Предыдущий сезон игрок провел в университетской команде «Дьюк Блю Дэвилз». Уильямсон стал лучшим баскетболистом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по итогам 2019 года. Форвард провел 33 матча, набирая в среднем за игру 22,6 очка при 68% точных бросков. Также на его счету 8,9 подбора, 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блока.

Новый сезон «Нью-Орлеан» откроет выездной встречей против действующего чемпиона НБА «Торонто». Матч состоится в ночь на 23 октября, начало — 03:00 мск.

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