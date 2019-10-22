Баскетболист «Нью-Орлеана» Уильямсон пропустит до восьми недель после операции на колене

Уильямсон минувшим летом был выбран «Нью-Орлеаном» на драфте новичков под первым номером. Несмотря на то, что предстоящий сезон должен стать дебютным для него во взрослом баскетболе, 19-летний форвард уже имеет несколько рекламных контрактов с крупными брендами. Компании высказывали свое опасение по поводу веса баскетболиста, который может навредить ему. Он составляет 129 кг при росте 201 см.