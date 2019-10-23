Пять команд, которые сделают особенным этот сезон НБА
До старта остались часы.
До старта остались часы.
В первый же день регулярного чемпионата-2019/20 состоится дерби «Клипперс» — «Лейкерс». Вы удивитесь, но это матч двух новых претендентов на титул.
Восемь лет подряд до перехода в «Лейкерс» Леброн играл в финалах, а в прошлом сезоне не вышел даже в
Более крутой состав. Более опытный главный тренер: Фрэнк Фогель летом сменил в «Лейкерс» Люка Уолтона, который за три сезона ни разу не вывел команду в
Двукратный MVP финалов Кавай Леонард и, возможно, будущий лучший мощный форвард сезона Пол Джордж (который, правда, еще лечится и вернется в середине ноября) — это лучшее пополнение этого лета. В прошлом сезоне второй клуб из
Кавай пришел в «Торонто» и сделал его чемпионом за один год. Теперь от него ждут того же в
«Уорриорз» — вообще главная причина, по которой этот сезон будет незабываемым. Сколько бы ни говорил Стеф Карри, что династия «Голден Стэйт» жива, но время команды, сыгравшей в пяти финалах подряд, ушло. «Воины» переехали из Окленда в соседний
Кевин Дюрант получил в финале-2019 травму, несовместимую с этим сезоном, и ушел в «Бруклин». Дрэймонд Грин и двукратный MVP НБА Карри остались — как и Клэй Томпсон, который восстанавливается после разрыва «крестов» и вернется не раньше февраля. То есть «Голден Стэйт» точно будет совсем не тот, каким был в последние три года, и до конца зимы даже не тот, каким был до прихода Дюранта в 2016 году. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр впервые в карьере оказался в ситуации, когда у него не лучший состав в лиге, и теперь получит двойную мотивацию. Если вас критикует сам Дональд Трамп — есть вероятность, что вы все делаете правильно.
Кевин перешел в «Нетс», но пока непонятно, сыграет ли за новую команду хотя бы один матч. У «Бруклина» в любом случае все будет хорошо с Кайри Ирвингом на позиции разыгрывающего и центровым Деандре Джорданом. В плюс к этому — участник чемпионата мира-2019, лучший дальнобойщик прошлого сезона Джо Харрис и новый владелец Джо Цай, выкупивший контрольный пакет акций у Михаила Прохорова. Если Ирвинг впишется в новую команду лучше, чем в «Бостон», а Джордан
Но в начале октября все изменил политический твит генерального менеджера «Рокетс» Дэрила Мори, который поссорил НБА с самой населенной страной в мире. Кажется, и в Китае, и в самой лиге уже готовы спустить ситуацию на тормозах, но этот процесс будет долгим. Ни те, ни другие не хотят терять деньги. И для тех, и для других есть вещи важнее денег.