Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
22
Футбол. Еврокубки
22.10
Ювентус
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
22.10
Брюгге
ПСЖ
05
Футбол. Еврокубки
22.10
Галатасарай
Реал
01
Футбол. Еврокубки
22.10
Тоттенхэм Хотспур
Црвена Звезда
50
Футбол. Еврокубки
22.10
Олимпиакос П
Бавария
23
Футбол. Еврокубки
22.10
Манчестер Сити
Аталанта
51
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
Футбол. Еврокубки
22.10
Шахтер Д
Динамо З
22
Футбол. Еврокубки
22.10
Атлетико
Байер
10
Хоккей. КХЛ
22.10
СКА
Нефтехимик
Б
23
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
22.10
Динамо Мн
Барыс
Б
12
Хоккей. КХЛ
22.10
Йокерит
Спартак
23
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Мордовия
Хоккей. КХЛ
22.10
Салават Юлаев
Авангард
Б
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
Хоккей. КХЛ
22.10
Сибирь
Витязь
41
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
22 октября, источник: Матч ТВ

Пять команд, которые сделают особенным этот сезон НБА

До старта остались часы.

Наверх
Источник: AP 2019

«Лейкерс» и их новый дуэт Леброн — Монобровь

В первый же день регулярного чемпионата-2019/20 состоится дерби «Клипперс» — «Лейкерс». Вы удивитесь, но это матч двух новых претендентов на титул.

Восемь лет подряд до перехода в «Лейкерс» Леброн играл в финалах, а в прошлом сезоне не вышел даже в плей-офф. Теперь, с приходом еще одного игрока уровня MVP сезона — Энтони Дэвиса, их снова называют в числе фаворитов. И это не считая когда-то лучшего центрового мира Дуайта Ховарда, который вернулся в Лос-Анджелес перезагружать карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Более крутой состав. Более опытный главный тренер: Фрэнк Фогель летом сменил в «Лейкерс» Люка Уолтона, который за три сезона ни разу не вывел команду в плей-офф. И, как всегда в Лос-Анджелесе, космические ожидания. Уолтону не повезло со временем, в которое он попал в команду, но приговора это не отменяет: с уровнем ожиданий он справился примерно как Олег Кононов в футбольном «Спартаке». Получается, что Фогель — это баскетбольная версия Доменико Тедеско. Следим за обоими.

«Клипперс» и их претензии на чемпионство

Двукратный MVP финалов Кавай Леонард и, возможно, будущий лучший мощный форвард сезона Пол Джордж (который, правда, еще лечится и вернется в середине ноября) — это лучшее пополнение этого лета. В прошлом сезоне второй клуб из Лос-Анджелеса стал первым, победив свой вечный комплекс перед «Лейкерс». Но в этом одного выхода в плей-офф будет недостаточно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кавай пришел в «Торонто» и сделал его чемпионом за один год. Теперь от него ждут того же в Лос-Анджелесе. Помогать ему и Джорджу будет главный тренер Док Риверс, приводивший «Бостон» к чемпионству 11 лет назад.

«Голден Стэйт» и его новое лицо в Сан-Франциско

«Уорриорз» — вообще главная причина, по которой этот сезон будет незабываемым. Сколько бы ни говорил Стеф Карри, что династия «Голден Стэйт» жива, но время команды, сыгравшей в пяти финалах подряд, ушло. «Воины» переехали из Окленда в соседний Сан-Франциско на новую арену в центре города, и это лучшее время, чтобы показать свое новое лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кевин Дюрант получил в финале-2019 травму, несовместимую с этим сезоном, и ушел в «Бруклин». Дрэймонд Грин и двукратный MVP НБА Карри остались — как и Клэй Томпсон, который восстанавливается после разрыва «крестов» и вернется не раньше февраля. То есть «Голден Стэйт» точно будет совсем не тот, каким был в последние три года, и до конца зимы даже не тот, каким был до прихода Дюранта в 2016 году. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр впервые в карьере оказался в ситуации, когда у него не лучший состав в лиге, и теперь получит двойную мотивацию. Если вас критикует сам Дональд Трамп — есть вероятность, что вы все делаете правильно.

«Бруклин» без Прохорова и Дюранта

Кевин перешел в «Нетс», но пока непонятно, сыграет ли за новую команду хотя бы один матч. У «Бруклина» в любом случае все будет хорошо с Кайри Ирвингом на позиции разыгрывающего и центровым Деандре Джорданом. В плюс к этому — участник чемпионата мира-2019, лучший дальнобойщик прошлого сезона Джо Харрис и новый владелец Джо Цай, выкупивший контрольный пакет акций у Михаила Прохорова. Если Ирвинг впишется в новую команду лучше, чем в «Бостон», а Джордан что-нибудь сделает наконец со своими штрафными, то у «Нетс» уже в этом сезоне будут шансы пошуметь. А там, глядишь, и Дюрант вернется.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» и его отношения с Китаем

Вообще-то «Рокетс» должны были попасть в этот список из-за своего нового разыгрывающего — Расселла Уэстбрука. Как на одной площадке будут уживаться (и делить мяч) два звездных плеймейкера — один из главных вопросов этого сезона. Второй главный вопрос — будет ли Уэстбрук таким же неуправляемым, как в «Оклахоме», и как быстро Майк Д’Антони от этого устанет. Третий главный вопрос — кто вообще будет в этом «Хьюстоне» защищаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в начале октября все изменил политический твит генерального менеджера «Рокетс» Дэрила Мори, который поссорил НБА с самой населенной страной в мире. Кажется, и в Китае, и в самой лиге уже готовы спустить ситуацию на тормозах, но этот процесс будет долгим. Ни те, ни другие не хотят терять деньги. И для тех, и для других есть вещи важнее денег.

 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
«Локомотив» 46 минут обыгрывал «Ювентус», но все испортил Дибала
Макгрегор похвалил Хабиба в Киеве и анонсировал свое возвращение
«Лейпциг» против «Зенита»: схватка за плей-офф Лиги чемпионов
Биатлонистка Подчуфарова: Российский спорт — это шапито
«Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Ман Сити» забили по пять голов в матчах ЛЧ
Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице УЕФА
СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь