Пять команд, которые сделают особенным этот сезон НБА

Источник: AP 2019

«Лейкерс» и их новый дуэт Леброн — Монобровь

В первый же день регулярного чемпионата-2019/20 состоится дерби «Клипперс» — «Лейкерс». Вы удивитесь, но это матч двух новых претендентов на титул.

Восемь лет подряд до перехода в «Лейкерс» Леброн играл в финалах, а в прошлом сезоне не вышел даже в плей-офф. Теперь, с приходом еще одного игрока уровня MVP сезона — Энтони Дэвиса, их снова называют в числе фаворитов. И это не считая когда-то лучшего центрового мира Дуайта Ховарда, который вернулся в Лос-Анджелес перезагружать карьеру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x-3BuhbTjTo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более крутой состав. Более опытный главный тренер: Фрэнк Фогель летом сменил в «Лейкерс» Люка Уолтона, который за три сезона ни разу не вывел команду в плей-офф. И, как всегда в Лос-Анджелесе, космические ожидания. Уолтону не повезло со временем, в которое он попал в команду, но приговора это не отменяет: с уровнем ожиданий он справился примерно как Олег Кононов в футбольном «Спартаке». Получается, что Фогель — это баскетбольная версия Доменико Тедеско. Следим за обоими.

«Клипперс» и их претензии на чемпионство

Двукратный MVP финалов Кавай Леонард и, возможно, будущий лучший мощный форвард сезона Пол Джордж (который, правда, еще лечится и вернется в середине ноября) — это лучшее пополнение этого лета. В прошлом сезоне второй клуб из Лос-Анджелеса стал первым, победив свой вечный комплекс перед «Лейкерс». Но в этом одного выхода в плей-офф будет недостаточно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C_pi_gbAaWI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кавай пришел в «Торонто» и сделал его чемпионом за один год. Теперь от него ждут того же в Лос-Анджелесе. Помогать ему и Джорджу будет главный тренер Док Риверс, приводивший «Бостон» к чемпионству 11 лет назад.

«Голден Стэйт» и его новое лицо в Сан-Франциско

«Уорриорз» — вообще главная причина, по которой этот сезон будет незабываемым. Сколько бы ни говорил Стеф Карри, что династия «Голден Стэйт» жива, но время команды, сыгравшей в пяти финалах подряд, ушло. «Воины» переехали из Окленда в соседний Сан-Франциско на новую арену в центре города, и это лучшее время, чтобы показать свое новое лицо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-vnnc3NoacE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кевин Дюрант получил в финале-2019 травму, несовместимую с этим сезоном, и ушел в «Бруклин». Дрэймонд Грин и двукратный MVP НБА Карри остались — как и Клэй Томпсон, который восстанавливается после разрыва «крестов» и вернется не раньше февраля. То есть «Голден Стэйт» точно будет совсем не тот, каким был в последние три года, и до конца зимы даже не тот, каким был до прихода Дюранта в 2016 году. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр впервые в карьере оказался в ситуации, когда у него не лучший состав в лиге, и теперь получит двойную мотивацию. Если вас критикует сам Дональд Трамп — есть вероятность, что вы все делаете правильно.

«Бруклин» без Прохорова и Дюранта

Кевин перешел в «Нетс», но пока непонятно, сыграет ли за новую команду хотя бы один матч. У «Бруклина» в любом случае все будет хорошо с Кайри Ирвингом на позиции разыгрывающего и центровым Деандре Джорданом. В плюс к этому — участник чемпионата мира-2019, лучший дальнобойщик прошлого сезона Джо Харрис и новый владелец Джо Цай, выкупивший контрольный пакет акций у Михаила Прохорова. Если Ирвинг впишется в новую команду лучше, чем в «Бостон», а Джордан что-нибудь сделает наконец со своими штрафными, то у «Нетс» уже в этом сезоне будут шансы пошуметь. А там, глядишь, и Дюрант вернется.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O5UbKfH8PlY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» и его отношения с Китаем

Вообще-то «Рокетс» должны были попасть в этот список из-за своего нового разыгрывающего — Расселла Уэстбрука. Как на одной площадке будут уживаться (и делить мяч) два звездных плеймейкера — один из главных вопросов этого сезона. Второй главный вопрос — будет ли Уэстбрук таким же неуправляемым, как в «Оклахоме», и как быстро Майк Д’Антони от этого устанет. Третий главный вопрос — кто вообще будет в этом «Хьюстоне» защищаться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kDlbTehJfgY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.