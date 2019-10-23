«Клипперс» обыграли «Лейкерс» на старте сезона НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 130:122 (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5) в пользу «Торонто». В составе победителей дабл-дабл сделал Паскаль Сиакам — 34 очка, 18 подборов, 5 передач, его одноклубник Фред Ванвлит отметился 34 баллами, 7 передачами и 5 подборами. У «Пеликанс» 22 очка набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл записал на свой счет Джош Харт — 15 баллов, 10 подборов.

Перед матчем баскетболистам «Рэпторз» вручили чемпионские перстни за победу в НБА в прошедшем сезоне. Также каждый зритель, пришедший на матч с «Пеликанс», получил копию чемпионского перстня. В июне «Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, в финальной серии обыграв «Голден Стэйт Уорриорз».