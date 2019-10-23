«Клипперс» обыграли «Лейкерс» на старте сезона НБА
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторз» одержал победу в овертайме над «Нью-Орлеан Пеликанс» в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2019/20.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторз» одержал победу в овертайме над «Нью-Орлеан Пеликанс» в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2019/20.
Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 130:122 (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5) в пользу «Торонто». В составе победителей
Перед матчем баскетболистам «Рэпторз» вручили чемпионские перстни за победу в НБА в прошедшем сезоне. Также каждый зритель, пришедший на матч с «Пеликанс», получил копию чемпионского перстня. В июне «Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, в финальной серии обыграв «Голден Стэйт Уорриорз».
В другом матче дня «Клипперс» на своей площадке победили другой клуб из