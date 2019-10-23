Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг
Зенит
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Челси
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Трактор
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Чайка
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Армавир
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Генк
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Луч
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Б
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
72
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Мордовия
20
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
21
Все события
Фоторепортажи
15В Москве завершился юбилейный Кубок Кремля
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» на старте сезона НБА

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторз» одержал победу в овертайме над «Нью-Орлеан Пеликанс» в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2019/20.

Наверх

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 130:122 (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5) в пользу «Торонто». В составе победителей дабл-дабл сделал Паскаль Сиакам — 34 очка, 18 подборов, 5 передач, его одноклубник Фред Ванвлит отметился 34 баллами, 7 передачами и 5 подборами. У «Пеликанс» 22 очка набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл записал на свой счет Джош Харт — 15 баллов, 10 подборов.

Перед матчем баскетболистам «Рэпторз» вручили чемпионские перстни за победу в НБА в прошедшем сезоне. Также каждый зритель, пришедший на матч с «Пеликанс», получил копию чемпионского перстня. В июне «Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом НБА, в финальной серии обыграв «Голден Стэйт Уорриорз».

В другом матче дня «Клипперс» на своей площадке победили другой клуб из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» со счетом 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17). В составе победителей 30 и 21 очко соответственно набрали Кавай Ленард и Луис Уильямс. У проигравших дабл-дабл сделал Энтони Дэвис (25 очков, 10 подборов, 5 передач), его одноклубник Дэнни Грин отметился 28 баллами. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс записал на свой счет 18 очков, 8 передач и 9 подборов.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Почему российский спорт ждет самый суровый приговор
Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на 5 матчей
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
Переход биатлонистки РФ в сборную Словении под угрозой срыва
Олимпийскому чемпиону Кошечкину порезали коньком шею в матче КХЛ
Правительство поддержало возвращение пива на футбольные матчи
Футболисты «Спартака-2» оформили два хет-трика в матче ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь