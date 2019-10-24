Дабл-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в игре с «Орландо»
«Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА.
«Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА.
Игра состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 94:85.
В составе проигравшей команды лучшим стал Кевин Лав, который собрал
В составе «Орландо» лучшей результативностью отличился Никола Вучевич, который набрал 21 очко. 16 очков в свой актив записал Эван Фурнье.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Кливленд» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».