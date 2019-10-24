Дабл-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в игре с «Орландо»

Игра состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 94:85.

В составе проигравшей команды лучшим стал Кевин Лав, который собрал дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл оформил Тристан Томпсон, записав на свой счёт 16 очков и 11 подборов. Коллин Секстон набрал 16 очков.

В составе «Орландо» лучшей результативностью отличился Никола Вучевич, который набрал 21 очко. 16 очков в свой актив записал Эван Фурнье.