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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в игре с «Орландо»

«Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА.

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Игра состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 94:85.

В составе проигравшей команды лучшим стал Кевин Лав, который собрал дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл оформил Тристан Томпсон, записав на свой счёт 16 очков и 11 подборов. Коллин Секстон набрал 16 очков.

В составе «Орландо» лучшей результативностью отличился Никола Вучевич, который набрал 21 очко. 16 очков в свой актив записал Эван Фурнье.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Кливленд» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».

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