Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Индиану»

Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 119:110.

Главным героем встречи стал игрок победителей Андре Драммонд, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 23 подборов. 30 очков в свой актив набрал Люк Кеннард.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Домантас Сабонис. Также дабл-дабл из 22 очков и 11 передач собрал Малколм Брогдон. Майлз Тёрнер записал в свой актив 25 очков.