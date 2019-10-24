Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Индиану»
«Детройт Пистонс» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс».
«Детройт Пистонс» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс».
Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 119:110.
Главным героем встречи стал игрок победителей Андре Драммонд, который оформил
В составе проигравшей команды
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».