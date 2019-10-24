Матч всех звезд НБА 2023 года пройдет в Солт-Лейк-Сити

Источник: AP 2019

Матч всех звезд пройдет на домашней арене клуба НБА «Юта» 19 февраля, программа мероприятий начнется 17 февраля. Предыдущий раз Солт-Лейк-Сити принимал Матч всех звезд НБА в 1993 году.

«Возвращение Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити — это большая честь и возможность для нас вновь принять одно из крупнейших событий в мире баскетбола, — заявила владелец “Юты” Гэйл Миллер. — Мы с нетерпением ждем возможности подарить незабываемые впечатления новому поколению болельщиков НБА в месте, которое любит баскетбол».

«Солт-Лейк-Сити известен не только своими славными баскетбольными традициями, но и как место проведения крупномасштабных спортивных мероприятий и соревнований мирового уровня, — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. — Я хочу поблагодарить семью Миллер и “Юту” за их желание участвовать в проведении Матча всех звезд и разработке программы мероприятия, которая оставит положительное наследие».