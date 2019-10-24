Матч всех звезд НБА 2023 года пройдет в Солт-Лейк-Сити
ТАСС, 24 октября.
ТАСС, 24 октября.
Матч всех звезд пройдет на домашней арене клуба НБА «Юта» 19 февраля, программа мероприятий начнется 17 февраля. Предыдущий раз
«Возвращение Матча всех звезд НБА в
«Солт-Лейк-Сити известен не только своими славными баскетбольными традициями, но и как место проведения крупномасштабных спортивных мероприятий и соревнований мирового уровня, — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. — Я хочу поблагодарить семью Миллер и “Юту” за их желание участвовать в проведении Матча всех звезд и разработке программы мероприятия, которая оставит положительное наследие».
Матч всех звезд НБА 2020 года пройдет 16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс) на домашней арене одноименного клуба. В 2021 году мероприятие примет Индианаполис (штат Индиана), в 2022-м — Кливленд (штат Огайо).