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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

38 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» на «Литтл Сизарс-арене» принимал «Атланту Хоукс».

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Источник: AP 2019

Матч завершился победой гостей со счётом 117:100 (38:32, 22:31, 31:18, 26:19).

Главным героем встречи стал защитник «Атланты» Трей Янг, на его счету 38 очков.
В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Милуоки Бакс» — 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39).

Хозяева практически всю игру вели в счёте, преимущество «ракет» достигало 16 очков, только в заключительной четверти «Милуоки» сумел переломить ход матча и вырвать победу.

В составе «Милуоки» трипл-дабл на счету Янниса Адетокунбо, он набрал 30 очков, собрал 13 подборов и сделал 11 передач. У «Хьюстона» самым результативным стал Рассел Уэстбрук, на его счету дабл-дабл из 24 очков и 16 подборов.

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