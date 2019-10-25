38 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» на «Литтл Сизарс-арене» принимал «Атланту Хоукс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» на «Литтл Сизарс-арене» принимал «Атланту Хоукс».
Матч завершился победой гостей со счётом 117:100 (38:32, 22:31, 31:18, 26:19).
Главным героем встречи стал защитник «Атланты» Трей Янг, на его счету 38 очков.
В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» уступил «Милуоки Бакс» — 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39).
Хозяева практически всю игру вели в счёте, преимущество «ракет» достигало 16 очков, только в заключительной четверти «Милуоки» сумел переломить ход матча и вырвать победу.
В составе «Милуоки»