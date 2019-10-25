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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Винс Картер — первый игрок в истории, игравший в 22 сезонах НБА

Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер, выйдя на площадку в первом матче сезона против «Детройта», официально стал первым игроком в истории НБА, принявшим участие в 22 сезонах.

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Источник: AP 2019

42-летний игрок вышел на паркет за 6.52 до конца 1-й четверти встречи.

«Хоукс» победили в матче со счётом 117:100. Картер провёл в игре около 10 минут, не набрав ни одного очка, в его активе одна передача.

За свою карьеру в НБА Картер выступал за клубы «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз». За «Атланту» защитник выступает с 2018 года. С 2000 по 2007 год Картер регулярно участвовал в Матчах всех звёзд НБА. Также в 1999 году игрок был признан новичком года в НБА.

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