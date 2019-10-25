Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Хьюстон» в матче НБА

Игрок набрал 30 очков, сделал 11 передач и совершил 13 подборов. Трипл-дабл стал 15-м в карьере баскетболиста. Больше всех очков в составе «Хьюстона» набрал разыгрывающий Расселл Уэстбрук — 24. Также на его счету 16 подборов и семь передач.

В прошлом сезоне Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 60 побед в 82 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 27,7 очка, делал 5,9 передачи, 12,5 подбора, 1,3 перехвата и 1,5 блокшота. По итогам сезона форвард был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.