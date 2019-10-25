Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Урал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
13
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Хоккей. НХЛ
26.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
26.10
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
26.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз
Б
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Анахайм Дакс
21
Все события
Фоторепортажи
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
15:12 (мск), источник: ТАСС

Первый номер драфта НБА 2018 года Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за допинг

ТАСС, 25 октября. Багамский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 игр за нарушение антидопинговой программы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter журналиста ESPN Марка Спирса.

Наверх

21-летний игрок признан виновным в нарушении антидопинговой программы NBA и NBPA (ассоциация игроков НБА) из-за использования диуретических (мочегонных) средств. В течение дисквалификации баскетболист не будет получать заработную плату. Таким образом, Эйтон сможет выйти на площадку в гостевом матче против «Лос-Анджелес Клипперс» 18 декабря.

Эйтон был выбран под первым номером драфта 2018 года. В дебютном сезоне он провел 72 игры в регулярном чемпионате НБА, набирал в среднем за матч 16,3 очка, делал 1,8 передачи и 10,3 подбора.

В первом матче нового сезона «Финикс» на своем паркете победил «Сакраменто» (124:95), Эйтон сделал дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). В следующем матче «Финикс» в ночь на субботу на выезде сыграет с «Денвером».

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?
«Даллас» вытаскивает из кризиса русский игрок. И это не Радулов
Вратарь «Краснодара» вошел в сборную третьего тура Лиги Европы
Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца
Работала с Тутберидзе, дружила с Медведевой. История Саханович
Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Гимнастка из Стерлитамака покорила мир своей красотой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь