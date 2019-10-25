Первый номер драфта НБА 2018 года Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей за допинг

21-летний игрок признан виновным в нарушении антидопинговой программы NBA и NBPA (ассоциация игроков НБА) из-за использования диуретических (мочегонных) средств. В течение дисквалификации баскетболист не будет получать заработную плату. Таким образом, Эйтон сможет выйти на площадку в гостевом матче против «Лос-Анджелес Клипперс» 18 декабря.

Эйтон был выбран под первым номером драфта 2018 года. В дебютном сезоне он провел 72 игры в регулярном чемпионате НБА, набирал в среднем за матч 16,3 очка, делал 1,8 передачи и 10,3 подбора.