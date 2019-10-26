Баскетболист «Далласа» Дончич оформил трипл-дабл в победном матче НБА против «Нью-Орлеана»

Источник: AP 2019

Дончич набрал 25 очков, сделал 10 подборов и 10 передач. В прошлом сезоне словенский защитник провел 72 матча, набирая в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач. По итогам регулярного чемпионата он был признан лучшим новичком НБА.

Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал форвард Брэндон Ингрэм. На его счету 25 очков, восемь подборов и три передачи.

В другом матче дня «Денвер» дома в овертайме победил «Финикс» со счетом 108:107. Трипл-дабл оформил центровой хозяев Никола Йокич — 23 очка, 14 подборов, 12 передач. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей (27 очков). Больше всех у «Финикса» набрал форвард Келли Обри (23).