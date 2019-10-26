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10:05 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Далласа» Дончич оформил трипл-дабл в победном матче НБА против «Нью-Орлеана»

ТАСС, 26 октября. «Даллас» на выезде победил «Нью-Орлеан» со счетом 123:116 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Защитник хозяев Лука Дончич оформил свой девятый трип-дабл в заокеанской карьере.

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Источник: AP 2019

Дончич набрал 25 очков, сделал 10 подборов и 10 передач. В прошлом сезоне словенский защитник провел 72 матча, набирая в среднем 21,2 очка, 7,8 подбора и 6 передач. По итогам регулярного чемпионата он был признан лучшим новичком НБА.

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Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал форвард Брэндон Ингрэм. На его счету 25 очков, восемь подборов и три передачи.

В другом матче дня «Денвер» дома в овертайме победил «Финикс» со счетом 108:107. Трипл-дабл оформил центровой хозяев Никола Йокич — 23 очка, 14 подборов, 12 передач. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей (27 очков). Больше всех у «Финикса» набрал форвард Келли Обри (23).

Результаты остальных матчей игрового дня: «Бостон» — «Торонто» — 112:106; «Шарлотт» — «Миннесота» — 99:121; «Бруклин» — «Нью-Йорк» — 113:109; «Мемфис» — «Чикаго» — 102:110; «Оклахома» — «Вашингтон» — 85:97; «Сакраменто» — «Портленд» — 112:122.

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