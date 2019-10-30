Дюрант хочет выступать за «Барселону»

«Мне очень хочется сыграть в Европе в последнем сезоне. За “Барселону”. Евролига кажется мне интересным соревнованием, вторая по силе лига в мире. Не знаю, сделаю ли я это. Сейчас это для меня не более чем мечты на диване. Однако было бы здорово», — отметил Дюрант.