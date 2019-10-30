Дюрант хочет выступать за «Барселону»
Принадлежащий «Бруклин Нетс» двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант рассказал о планах на будущее, передает Sportando.
Принадлежащий «Бруклин Нетс» двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант рассказал о планах на будущее, передает Sportando.
Так, известный спортсмен признался, что ближе к концу карьеры хотел бы поиграть в Евролиге, выступая за «Барселону».
«Мне очень хочется сыграть в Европе в последнем сезоне. За “Барселону”. Евролига кажется мне интересным соревнованием, вторая по силе лига в мире. Не знаю, сделаю ли я это. Сейчас это для меня не более чем мечты на диване. Однако было бы здорово», — отметил Дюрант.
Стоит отметить, что баскетболист пропускает сезон-2019/20