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29 октября, источник: Газета.Ру

Дюрант хочет выступать за «Барселону»

Принадлежащий «Бруклин Нетс» двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант рассказал о планах на будущее, передает Sportando.

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Источник: AP 2019

Так, известный спортсмен признался, что ближе к концу карьеры хотел бы поиграть в Евролиге, выступая за «Барселону».

«Мне очень хочется сыграть в Европе в последнем сезоне. За “Барселону”. Евролига кажется мне интересным соревнованием, вторая по силе лига в мире. Не знаю, сделаю ли я это. Сейчас это для меня не более чем мечты на диване. Однако было бы здорово», — отметил Дюрант.

Стоит отметить, что баскетболист пропускает сезон-2019/20 из-за травмы.

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