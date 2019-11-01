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31 октября, источник: ТАСС

Лидер «Голден Стэйт» Карри сломал руку в матче против «Финикса»

ТАСС, 31 октября. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Стефен Карри сломал левую руку в домашнем матче регулярного чемпионата против «Финикса» в ночь на четверг. Об этом сообщила пресс-служба «Голден Стэйт».

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Источник: AP 2019

Встреча, проходившая в Сан-Франциско, завершилась победой «Финикса» (121:110).

Карри получил травму в третье четверти, во время совершения броска 31-летний защитник неудачно приземлился на руки и на него навалился баскетболист «Финикса». До этого он провел на площадке 21 минуту 9 секунд, набрав 9 очков, совершив 5 подборов и отдав 6 результативных передач. По предварительным данным, Карри получил перелом второй пястной кости. Дальнейшее медобследование определит сроки восстановления баскетболиста.

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Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года. Он является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), также баскетболист дважды становился самым ценным игроком НБА (2015, 2016), самым результативным игроком регулярного чемпионата. В составе сборной США Карри дважды выиграл чемпионаты мира (2010, 2014).

«Голден Стэйт» уже выступает без другого своего лидера Клэя Томпсона, который получил травму колена в финальной серии плей-офф прошлого сезона с «Торонто» (2−4). Ожидается, что 29-летний Томпсон пропустит весь сезон.

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«Голден Стэйт» пять раз становился чемпионом НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018). В турнирной таблице нынешнего сезона клуб занимает 11-е место с одной победой и тремя поражениями. В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» 2 ноября.

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