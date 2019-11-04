Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Рубин
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Арсенал Т
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз
42
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Зарубежный
3.11
Сент-Этьен
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Гранада
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
3.11
Милан
Лацио
12
Все события
Фоторепортажи
34Черчесов с сыном и Роднина на трибуне, кровь на поле, гол в концовке: кадры битвы «Динамо» — «Ахмат»
35Радость Бийола, новые записки Гончаренко и фанаты в ушанках. Снежные кадры с «ВЭБ Арены»
08:18 (мск), источник: ТАСС

«Майами» обыграл «Хьюстон» в НБА, установив клубный рекорд по очкам в первой четверти

ТАСС, 4 ноября. «Майами» обыграл «Хьюстон» со счетом 129:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2019

Больше всех очков набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден (29). У «Майами» Данкан Робинсон набрал 23 очка, Майерс Леонард — 21, на счету Джимми Батлера 18 очков, 7 подборов и 9 передач.

Баскетболисты «Майами» набрали 46 очков в первой четверти, установив рекорд франшизы. Предыдущий рекорд (45) был установлен в 1997 году в матче против «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли стартовый отрезок со счетом 46:14. Плюс 32 — самая большая разница по итогам первой четверти в истории клуба, предыдущий рекорд — плюс 28 в матче против «Нью-Йорка» в 2007 году.

«Майами» одержал третью победу подряд и идет на втором месте в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 10-й на Западе.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Загитова: К четверным надо подготовиться и физически, и морально
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ
Зидан отреагировал на ранний уход Бэйла и Хамеса со стадиона
Косторная объяснила тройной аксель нежеланием быть в юниорках
Первая ракетка России сохранила свое место в рейтинге WTA
Хулиганы и пай-мальчики: как очаровывают бойцы MMA (фото)
Назван главный претендент на должность наставника «Баварии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь