«Майами» обыграл «Хьюстон» в НБА, установив клубный рекорд по очкам в первой четверти

Больше всех очков набрал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден (29). У «Майами» Данкан Робинсон набрал 23 очка, Майерс Леонард — 21, на счету Джимми Батлера 18 очков, 7 подборов и 9 передач.

Баскетболисты «Майами» набрали 46 очков в первой четверти, установив рекорд франшизы. Предыдущий рекорд (45) был установлен в 1997 году в матче против «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли стартовый отрезок со счетом 46:14. Плюс 32 — самая большая разница по итогам первой четверти в истории клуба, предыдущий рекорд — плюс 28 в матче против «Нью-Йорка» в 2007 году.