«Филадельфия» замышляет революцию в баскетболе: победить защитой и без трехочковых
«Филадельфия» — это самая интересная команда НБА в этом году.
«Филадельфия» — это самая интересная команда НБА в этом году.
Все современные тренды в лиге существуют уже почти десятилетие и в своем нынешнем — пиковом — варианте кажутся аксиомами:
— все быстрее и быстрее;.
— все больше трехочковых;.
— пространство — ключ к нападению и вообще к победе;.
— считается, что в лиге нет «больших», которые могут
— какой бы ни была защита, качественная атака будет всегда лучше.
И вот, когда под такой стиль начинают уже подстраиваться даже совсем потерянные коллективы, из будущего или из прошлого вдруг появляется «Филадельфия», уверенная, что за счет размеров и доминирующего центрового сможет задушить кого угодно.
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В новейшей истории «Филадельфия» никогда не стеснялась выделяться. Был завораживающий своей циничностью Процесс. На драфте выбирались игроки, пропускающие первый сезон. Мощный форвард без броска двигался на позицию разыгрывающего. Пока все играли в
И в минувшее межсезонье «76-е» предприняли еще ряд ходов, которые ярко выделяются на фоне того, куда идет остальная лига. По итогам летних переходов, команда подходила к сезону со стартовым составом Эмбиид-Хорфорд-Харрис-Симмонс-Ричардсон.
Это такое новое проявление концепции гигантобола (и, наверное, первое со времен «Оклахомы» 2015/16). Пока другие команды стараются пихать игроков на позицию выше, «Филадельфия» идет в обратную сторону. «Голден Стэйт» доминировал, когда сдвигал Грина на пятерку и Барнса/Дюрэнта на четверку. «Хит» Джеймса были максимально смертоносны, когда сдвигали Боша на позицию центра, получая дополнительного снайпера. «Сиксерс» все делают наоборот.
Эмбиид — огромный центровой. Хорфорд по сегодняшним меркам — тоже центровой, но
Если 4 и 5 номера соперника обороняются против Эмбиида и Хорфорда, то кто из оставшихся может справиться с Харрисом и Симмонсом, которые сами по антропометрии крупнее многих современных четвертых? Один из них будет атаковать против гарда — или Бен, или Тоби.
А самый маленький игрок в старте — Джош Ричардсон, который в «Майами» не редко защищался против легких форвардов.
И вся эта тема с гигантским составом работает, потому что он не медленный. Как смолболл «Уорриорс» в свое время давал результат, потому что их игроки не были слабыми и не проигрывали сопернику по физике, так и уникальный подбор исполнителей «Сиксерс» работает, потому что они крупные и получают преимущество из своих габаритов, но они не медленные, и соперник преимущества в скорости не получает. «Филадельфия» идет против течения именно благодаря уникальным кадрам, позволяющим это делать, извлекая пользу и не получая проблем.
У команды, как правило, преимущество по габаритам на четырех позициях из пяти. «Сиксерс» начинают каждую игру с несколькими мисматчами, за счет которых можно набирать очки и обострять в атаке. Если бы «Филадельфия» играла на Западе, где и
И это чертовски важно, ведь командная атака у «Сиксерс» прилично хромает. Во многом потому, что у них толком нет полноценного боллхэндлера, способного вести игру.
Симмонс может разгонять быстрые прорывы, но создавать командную атаку в статике у него получается редко. Харрис и Ричардсон могут вывести на бросок себя, но это не те люди, которые будут на постоянной основе создавать начальный импульс нападения. Хорфорд и Эмбиид могут уйти в
Это то, почему в прошлом сезоне сюда так вписался Батлер — он не вел атаку весь матч, но мог стабильно делать это, когда надо. Сейчас такой опции нет,
Придать движение атаке получается, только продавив/обыграв уступающего в росте соперника. Тогда стягивается подстраховка, и идет скидка.
В итоге «Филадельфия» — первая в НБА по частоте
Да, «Филадельфия» набирает 22 очка за матч после потерь соперника — лучший показатель в НБА. 20,5% их атак — это раннее нападение, 4-й показатель в НБА.
У них есть Бен Симмонс, отлично разгоняющий прорывы. У них есть преимущество в габаритах чуть ли не на всех позициях, позволяющее быть лучшей подбирающей командой лиги. И да, есть отличная защита, удерживающая соперника в пределах 100 очков за 100 владений. В итоге — «мы отзащищались, мы подобрали мяч, мы убежали» или «мы отзащищались, вы потеряли мяч, мы убежали».
То, что делает команда, максимально близко к баскетбольному варианту «игры от обороны». И защита действительно монструозная как по уровню отдельных кадров, так и по их сочетаемости.
Эмбиид — отличный страхующий «большой», встречающий
Игроки периметра же достаточно крупные и сильные, чтобы легко пролезать через заслоны и загонять соперников под «больших», но и достаточно подвижные, чтобы не дать обойти себя один на один. Ричардсон, Симмонс и Тайбл — это такая оборонительная линия смерти, которую
Вообще, глядя на «Сиксерс», ожидаешь, что они в каждой защите могут перехватить мяч. Эти длиннорукие настырные ребята в обороне выглядят настоящими творцами. Они не просто хорошие защитники, тут есть очевидный оборонительный талант, который позволяет не просто исполнять схему, но давать больше, чем требуется, и чем можно было ожидать. Они достают те мячи, которые вроде нельзя было достать, успевают туда, куда вроде нельзя было успеть, они выдают моменты, которые выглядят физически невозможными.
Это как три Дежонте Мюррея или типа того. Они просто запирают соперника.
Да, у «Сиксерс» будут матчи, когда в атаке не удастся наковырять много. Но у них всегда будет шанс, просто потому что они могут прижать половину команд лиги очков до 85. Это та защита, против которой можно 5 минут подряд не набирать очков.
В итоге получается команда, которая:
— играет в гигантобол, когда все перешли на маленькие пятерки;.
— не играет
— играет от обороны и делает реально крутые вещи именно в защите.
«Филадельфия» — самая необычная команда НБА. Она делает все, что противоречит духу времени, «Сиксерс» отказываются от современных идей и полным ходом идут в противоположном направлении. И да, «Сиксерс» в этом сезоне еще не проигрывали.
«Филадельфия» — 5, НБА — 0.