«Филадельфия» замышляет революцию в баскетболе: победить защитой и без трехочковых

Источник: AP 2019

Все современные тренды в лиге существуют уже почти десятилетие и в своем нынешнем — пиковом — варианте кажутся аксиомами:

— все быстрее и быстрее;.

— все больше трехочковых;.

— пространство — ключ к нападению и вообще к победе;.

— считается, что в лиге нет «больших», которые могут по-настоящему наказать спиной;.

— какой бы ни была защита, качественная атака будет всегда лучше.

И вот, когда под такой стиль начинают уже подстраиваться даже совсем потерянные коллективы, из будущего или из прошлого вдруг появляется «Филадельфия», уверенная, что за счет размеров и доминирующего центрового сможет задушить кого угодно.

***

В новейшей истории «Филадельфия» никогда не стеснялась выделяться. Был завораживающий своей циничностью Процесс. На драфте выбирались игроки, пропускающие первый сезон. Мощный форвард без броска двигался на позицию разыгрывающего. Пока все играли в пик-н-роллы с кучей снайперов, «Филли» держалась подальше от заслонов на мяче и не стеснялись выпускать в старте 3 человек без стабильного броска.

И в минувшее межсезонье «76-е» предприняли еще ряд ходов, которые ярко выделяются на фоне того, куда идет остальная лига. По итогам летних переходов, команда подходила к сезону со стартовым составом Эмбиид-Хорфорд-Харрис-Симмонс-Ричардсон.

Это такое новое проявление концепции гигантобола (и, наверное, первое со времен «Оклахомы» 2015/16). Пока другие команды стараются пихать игроков на позицию выше, «Филадельфия» идет в обратную сторону. «Голден Стэйт» доминировал, когда сдвигал Грина на пятерку и Барнса/Дюрэнта на четверку. «Хит» Джеймса были максимально смертоносны, когда сдвигали Боша на позицию центра, получая дополнительного снайпера. «Сиксерс» все делают наоборот.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4YzdNah6eE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4YzdNah6eE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4YzdNah6eE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Philadelphia 76ers (@sixers)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-03T03:05:43+00:00">2 Ноя 2019 в 8:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эмбиид — огромный центровой. Хорфорд по сегодняшним меркам — тоже центровой, но из-за того, что рядом Эмбиид, Эл играет четверку. Так что, пока пятый номер соперника занят опекой Джоэля, Эл атакует против мощных форвардов. Это уже удобный матч-ап. Но у некоторых команд (типа «Бруклина», «Миннесоты» и «Бостона») сегодня на четверке играют бывшие легкие форварды, из-за этого преимущество Хорфорда в габаритах становится еще более ярко выраженным. И Эл играет не только стартового форварда, он еще и запасного центра. А многие запасные центровые сегодня — недомерки. Это, например, было отчетливо видно в игре «Сиксерс» и «Селтикс», когда Хорфорда пытался сдержать Тайс.

Если 4 и 5 номера соперника обороняются против Эмбиида и Хорфорда, то кто из оставшихся может справиться с Харрисом и Симмонсом, которые сами по антропометрии крупнее многих современных четвертых? Один из них будет атаковать против гарда — или Бен, или Тоби.

А самый маленький игрок в старте — Джош Ричардсон, который в «Майами» не редко защищался против легких форвардов.



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И вся эта тема с гигантским составом работает, потому что он не медленный. Как смолболл «Уорриорс» в свое время давал результат, потому что их игроки не были слабыми и не проигрывали сопернику по физике, так и уникальный подбор исполнителей «Сиксерс» работает, потому что они крупные и получают преимущество из своих габаритов, но они не медленные, и соперник преимущества в скорости не получает. «Филадельфия» идет против течения именно благодаря уникальным кадрам, позволяющим это делать, извлекая пользу и не получая проблем.

У команды, как правило, преимущество по габаритам на четырех позициях из пяти. «Сиксерс» начинают каждую игру с несколькими мисматчами, за счет которых можно набирать очки и обострять в атаке. Если бы «Филадельфия» играла на Западе, где и третьих-то номеров у многих нет, было бы совсем весело. Но и сейчас «Сиксерс» слишком часто атакуют просто за счет габаритов, потому что у соперника банально не хватает настолько крупных кадров.

И это чертовски важно, ведь командная атака у «Сиксерс» прилично хромает. Во многом потому, что у них толком нет полноценного боллхэндлера, способного вести игру.

Симмонс может разгонять быстрые прорывы, но создавать командную атаку в статике у него получается редко. Харрис и Ричардсон могут вывести на бросок себя, но это не те люди, которые будут на постоянной основе создавать начальный импульс нападения. Хорфорд и Эмбиид могут уйти в пост-ап и скинуть мяч при сдваивании, но и это не то, как можно атаковать в каждом владении. То есть у «Филадельфии» есть отличный подбор вспомогательных боллхэндлеров, но нет первичного, нет того, кто будет обострять в каждой атаке.

Это то, почему в прошлом сезоне сюда так вписался Батлер — он не вел атаку весь матч, но мог стабильно делать это, когда надо. Сейчас такой опции нет, из-за этого атака постоянно непостоянна. У «Сиксерс» просто некому вести пик-н-роллы, которые дают начальный импульс нападению. Команда на последнем месте как по частоте, так и по эффективности таких владений.

Придать движение атаке получается, только продавив/обыграв уступающего в росте соперника. Тогда стягивается подстраховка, и идет скидка.

В итоге «Филадельфия» — первая в НБА по частоте пост-апов, которые сегодня принято считать не слишком эффективными. Такую атаку частенько прижимают в плей-офф, особенно когда вокруг недостаточно снайперов. Но других вариантов нет, и «Сиксерс» вынуждены атаковать за счет преимущества в габаритах и… защиты.

Да, «Филадельфия» набирает 22 очка за матч после потерь соперника — лучший показатель в НБА. 20,5% их атак — это раннее нападение, 4-й показатель в НБА.

У них есть Бен Симмонс, отлично разгоняющий прорывы. У них есть преимущество в габаритах чуть ли не на всех позициях, позволяющее быть лучшей подбирающей командой лиги. И да, есть отличная защита, удерживающая соперника в пределах 100 очков за 100 владений. В итоге — «мы отзащищались, мы подобрали мяч, мы убежали» или «мы отзащищались, вы потеряли мяч, мы убежали».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4Q59iNh-al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4Q59iNh-al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4Q59iNh-al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Philadelphia 76ers (@sixers)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-31T01:28:38+00:00">30 Окт 2019 в 6:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

То, что делает команда, максимально близко к баскетбольному варианту «игры от обороны». И защита действительно монструозная как по уровню отдельных кадров, так и по их сочетаемости.

Эмбиид — отличный страхующий «большой», встречающий пик-н-роллы соперника не хуже Гобера. Хорфорд на протяжении последних лет был таким восточным аналогом Дрэймонда Грина — достаточно крупный, но не медленный, универсальный и умный, отличный вариант на роль стартового мощного форварда и запасного центра. И да, центровой — главная позиция для обороны, а у «Филли» тут 48 минут исполнителей экстра-класса.

Игроки периметра же достаточно крупные и сильные, чтобы легко пролезать через заслоны и загонять соперников под «больших», но и достаточно подвижные, чтобы не дать обойти себя один на один. Ричардсон, Симмонс и Тайбл — это такая оборонительная линия смерти, которую пройти-то можно, но мяч придется оставить на входе.

Вообще, глядя на «Сиксерс», ожидаешь, что они в каждой защите могут перехватить мяч. Эти длиннорукие настырные ребята в обороне выглядят настоящими творцами. Они не просто хорошие защитники, тут есть очевидный оборонительный талант, который позволяет не просто исполнять схему, но давать больше, чем требуется, и чем можно было ожидать. Они достают те мячи, которые вроде нельзя было достать, успевают туда, куда вроде нельзя было успеть, они выдают моменты, которые выглядят физически невозможными.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bzeGO-Uqpdg?start=78" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это как три Дежонте Мюррея или типа того. Они просто запирают соперника.

Да, у «Сиксерс» будут матчи, когда в атаке не удастся наковырять много. Но у них всегда будет шанс, просто потому что они могут прижать половину команд лиги очков до 85. Это та защита, против которой можно 5 минут подряд не набирать очков.

В итоге получается команда, которая:

— играет в гигантобол, когда все перешли на маленькие пятерки;.

— не играет пик-н-роллы, когда все подряд начинают с них каждую атаку;.

— играет от обороны и делает реально крутые вещи именно в защите.

«Филадельфия» — самая необычная команда НБА. Она делает все, что противоречит духу времени, «Сиксерс» отказываются от современных идей и полным ходом идут в противоположном направлении. И да, «Сиксерс» в этом сезоне еще не проигрывали.