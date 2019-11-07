«Хьюстон» победил «Голден Стэйт», Харден сделал дабл-дабл
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29) в пользу хозяев паркета, у которых
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 122:102;.
«Индиана» — «Вашингтон» — 121:106;.
«Атланта» — «Чикаго» — 93:113;.
«Торонто» — «Сакраменто» — 124:120;.
«Мемфис» — «Миннесота» — 137:121;.
«Даллас» — «Орландо» — 107:106;.
«Юта» — «Филадельфия» — 106:104.