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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт», Харден сделал дабл-дабл

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29) в пользу хозяев паркета, у которых дабл-даблы оформили Джеймс Харден (36 очков, 13 передач), Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков, 16 подборов). У «Голден Стэйт» 28 очков набрал Алек Бёркс, дабл-дабл сделал Гленн Робинсон (15 очков, 11 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч:

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 122:102;.

«Индиана» — «Вашингтон» — 121:106;.

«Атланта» — «Чикаго» — 93:113;.

«Торонто» — «Сакраменто» — 124:120;.

«Мемфис» — «Миннесота» — 137:121;.

«Даллас» — «Орландо» — 107:106;.

«Юта» — «Филадельфия» — 106:104.

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