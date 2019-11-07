«Хьюстон» победил «Голден Стэйт», Харден сделал дабл-дабл

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона», завершилась со счетом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29) в пользу хозяев паркета, у которых дабл-даблы оформили Джеймс Харден (36 очков, 13 передач), Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов) и Клинт Капела (19 очков, 16 подборов). У «Голден Стэйт» 28 очков набрал Алек Бёркс, дабл-дабл сделал Гленн Робинсон (15 очков, 11 подборов).