«Клипперс» обыграли «Портленд» в НБА. Леонард и Зубац сделали по дабл-даблу

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов. Также в составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Ивица Зубац — 15 очков и 13 подборов. В составе гостей больше всех очков набрали разыгрывающий Си-Джей Макколлум и защитник Дамиан Лиллард — по 22, дабл-дабл на счету центрового Хассана Уайтсайда — 17 очков и 19 подборов.
«Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимают шестое место, имея в активе пять побед и три поражения, «Портленд» с тремя победами и четырьмя поражениями идет 10-м.
В следующем матче «Клипперс» 12 ноября примут «Торонто», «Портленд» 9 ноября на своей площадке сыграет с «Бруклином».
В других матчах игрового дня «Бостон» в гостях обыграл «Шарлотт» — 108:87, «Сан-Антонио» дома оказался сильнее «Оклахомы» — 121:112, «Майами» на выезде одержал победу над «Финиксом» — 124:108.