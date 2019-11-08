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10:51 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» обыграли «Портленд» в НБА. Леонард и Зубац сделали по дабл-даблу

ТАСС, 8 ноября. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портлендом» со счетом 107:101 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов. Также в составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Ивица Зубац — 15 очков и 13 подборов. В составе гостей больше всех очков набрали разыгрывающий Си-Джей Макколлум и защитник Дамиан Лиллард — по 22, дабл-дабл на счету центрового Хассана Уайтсайда — 17 очков и 19 подборов.

«Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимают шестое место, имея в активе пять побед и три поражения, «Портленд» с тремя победами и четырьмя поражениями идет 10-м.

В следующем матче «Клипперс» 12 ноября примут «Торонто», «Портленд» 9 ноября на своей площадке сыграет с «Бруклином».

В других матчах игрового дня «Бостон» в гостях обыграл «Шарлотт» — 108:87, «Сан-Антонио» дома оказался сильнее «Оклахомы» — 121:112, «Майами» на выезде одержал победу над «Финиксом» — 124:108.

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