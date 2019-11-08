«Клипперс» обыграли «Портленд» в НБА. Леонард и Зубац сделали по дабл-даблу

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов. Также в составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Ивица Зубац — 15 очков и 13 подборов. В составе гостей больше всех очков набрали разыгрывающий Си-Джей Макколлум и защитник Дамиан Лиллард — по 22, дабл-дабл на счету центрового Хассана Уайтсайда — 17 очков и 19 подборов.

«Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимают шестое место, имея в активе пять побед и три поражения, «Портленд» с тремя победами и четырьмя поражениями идет 10-м.

В следующем матче «Клипперс» 12 ноября примут «Торонто», «Портленд» 9 ноября на своей площадке сыграет с «Бруклином».