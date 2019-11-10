Дабл-дабл Хардена с 42 очками помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на выезде одержали победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на выезде одержали победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в субботу в Чикаго, завершилась со счетом 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27) в пользу гостей. В составе «Хьюстона»
Результаты других встреч дня:
«Сан-Антонио» — «Бостон» — 115:135,
«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 110:115,
«Мемфис» — «Даллас» — 122:138,
«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:108.