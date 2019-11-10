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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Хардена с 42 очками помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» на выезде одержали победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Чикаго, завершилась со счетом 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27) в пользу гостей. В составе «Хьюстона» дабл-дабл сделали Джеймс Харден (42 очка, 10 подборов) и Клинт Капела (16 очков, 20 подборов), в активе Расселла Уэстбрука 26 баллов. У «Чикаго» дабл-дабл на счету Уэнделла Картера (13 очков, 16 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч дня:

«Сан-Антонио» — «Бостон» — 115:135,

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 110:115,

«Мемфис» — «Даллас» — 122:138,

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:108.

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