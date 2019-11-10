Дабл-дабл Хардена с 42 очками помог «Хьюстону» обыграть «Чикаго»

Встреча, прошедшая в субботу в Чикаго, завершилась со счетом 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27) в пользу гостей. В составе «Хьюстона» дабл-дабл сделали Джеймс Харден (42 очка, 10 подборов) и Клинт Капела (16 очков, 20 подборов), в активе Расселла Уэстбрука 26 баллов. У «Чикаго» дабл-дабл на счету Уэнделла Картера (13 очков, 16 подборов).