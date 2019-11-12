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11 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» прервал победную серию «Лейкерс» в НБА

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали победную серию «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 113:104 (29:30, 23:30, 26:18, 35:26). Самыми результативными в составе «Торонто» стали Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов, 4 передачи) и Фред Ванвлит (23 очка, 7 подборов, 10 передач). У «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 15 передач, а Энтони Дэвис записал на свой счет 27 очков и 8 подборов.

«Лейкерс» потерпели поражение после семи побед подряд, «Торонто» выиграл третий матч кряду.

Результаты остальных матчей дня:

«Миннесота» — «Денвер» — 98:100 (в овертайме),

«Орландо» — «Индиана» — 102:109,

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 114:106,

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 119:121,

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд» — 87:108,

«Финикс» — «Бруклин» — 138:112,

«Портленд» — «Атланта» — 124:113 (в овертайме).

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