«Торонто» прервал победную серию «Лейкерс» в НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 113:104 (29:30, 23:30, 26:18, 35:26). Самыми результативными в составе «Торонто» стали Паскаль Сиакам (24 очка, 11 подборов, 4 передачи) и Фред Ванвлит (23 очка, 7 подборов, 10 передач). У «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 15 передач, а Энтони Дэвис записал на свой счет 27 очков и 8 подборов.