«Торонто» прервал победную серию «Лейкерс» в НБА
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали победную серию «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали победную серию «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА.
Встреча в
«Лейкерс» потерпели поражение после семи побед подряд, «Торонто» выиграл третий матч кряду.
«Миннесота» — «Денвер» — 98:100 (в овертайме),
«Орландо» — «Индиана» — 102:109,
«Филадельфия» — «Шарлотт» — 114:106,
«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 119:121,
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд» — 87:108,
«Финикс» — «Бруклин» — 138:112,
«Портленд» — «Атланта» — 124:113 (в овертайме).