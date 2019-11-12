Сиакам и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник: AP 2019

Сиакам стал лучшим в Восточной конференции. «Торонто» одержал три победы в трех матчах, а Сиакам в среднем набирал 30,3 очка, делал 11,3 подбора и 4,3 передачи, дважды оформив трипл-дабл.

Харден стал лучшим в Западной конференции. «Хьюстон» также одержал три победы в трех матчах, а средние показатели Хардена составили 40,7 очка, 8,0 подбора и 9,3 передачи.