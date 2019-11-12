Сиакам и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА
ТАСС, 12 ноября. Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками прошедшей недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает
ТАСС, 12 ноября. Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками прошедшей недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает
Сиакам стал лучшим в Восточной конференции. «Торонто» одержал три победы в трех матчах, а Сиакам в среднем набирал 30,3 очка, делал 11,3 подбора и 4,3 передачи, дважды оформив
Харден стал лучшим в Западной конференции. «Хьюстон» также одержал три победы в трех матчах, а средние показатели Хардена составили 40,7 очка, 8,0 подбора и 9,3 передачи.
Действующий чемпион НБА «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав семь побед и потерпев два поражения. «Хьюстон» идет седьмым на Западе с шестью победами и тремя поражениями.