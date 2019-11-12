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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

33 очка Уиггинса помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».

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Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:114.

В составе победителей самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который записал в свой актив 33 очка. 25 очков набрал Карл-Энтони Таунс.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Миннесота» в свою очрередь одержала вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Майами Хит», а «Миннесота» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

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