33 очка Уиггинса помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт»

Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:114.

В составе победителей самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который записал в свой актив 33 очка. 25 очков набрал Карл-Энтони Таунс.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Миннесота» в свою очрередь одержала вторую победу за последние три игры.