33 очка Уиггинса помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».
Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:114.
В составе победителей самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который записал в свой актив 33 очка. 25 очков набрал
В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 25 очков.
Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Миннесота» в свою очрередь одержала вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Детройт» сыграет с «Майами Хит», а «Миннесота» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».