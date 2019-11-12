34 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс».
Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 116:106.
Самым результативным в составе победителей стал Кемба Уокер, который набрал 29 очков.
Таким образом, «Бостон» одержал восьмую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:109.