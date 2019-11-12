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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

65 очков Хардена и Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс».

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Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:116.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который набрал 39 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 26 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джей Джей Редик, набравший 24 очка. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Нью-Орленан Пеликанс» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Хьюстон Рокетс» в свою очередь одержал четвёртую победу подряд.

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