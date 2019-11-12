65 очков Хардена и Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Нью-Орлеан»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Хьюстон Рокетс».
Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:116.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который набрал 39 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джей Джей Редик, набравший 24 очка. Деррик Фэйворс оформил
Таким образом, «Нью-Орленан Пеликанс» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Хьюстон Рокетс» в свою очередь одержал четвёртую победу подряд.