Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 98:97.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков 16 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Джош Ричардсон записал в свой актив 17 очков. В составе проигравшей команды по 20 очков набрали Кевин Лав и Джордан Кларксон. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Кливленд» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.