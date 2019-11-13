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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 98:97.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков 16 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Джош Ричардсон записал в свой актив 17 очков. В составе проигравшей команды по 20 очков набрали Кевин Лав и Джордан Кларксон. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Кливленд» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:85.

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