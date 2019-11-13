Дабл-дабл Томпсона не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Кливленд Кавальерс».
Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 98:97.
В составе победителей
Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Кливленд» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 111:85.