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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» победили «Финикс» в матче НБА

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Финиксе, завершилась со счетом 123:115 (26:29, 34:29, 35:34, 28:23) в пользу «Лейкерс». В составе победителей дабл-дабл оформили Энтони Дэвис (24 очка, 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков, 11 передач), Кайл Кузма набрал 23 балла. У «Финикса» дабл-дабл из 21 очка и 10 передач в активе Рики Рубио.

«Атланта Хокс» на выезде нанесла поражение «Денвер Наггетс» — 125:121. Разыгрывающий «Хокс» Трей Янг набрал 42 балла и сделал 11 передач.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 111:85,

«Филадельфия» — «Кливленд» — 98:97,

«Майами» — «Детройт» — 117:108,

«Чикаго» — «Нью-Йорк Никс» — 120:102,

«Юта» — «Бруклин» — 119:114,

«Сакраменто» — «Портленд» — 107:99.

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