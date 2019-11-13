«Лейкерс» победили «Финикс» в матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Финиксе, завершилась со счетом 123:115 (26:29, 34:29, 35:34, 28:23) в пользу «Лейкерс». В составе победителей дабл-дабл оформили Энтони Дэвис (24 очка, 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков, 11 передач), Кайл Кузма набрал 23 балла. У «Финикса» дабл-дабл из 21 очка и 10 передач в активе Рики Рубио.