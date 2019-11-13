«Лейкерс» победили «Финикс» в матче НБА
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Финиксе, завершилась со счетом 123:115 (26:29, 34:29, 35:34, 28:23) в пользу «Лейкерс». В составе победителей
«Атланта Хокс» на выезде нанесла поражение «Денвер Наггетс» — 125:121. Разыгрывающий «Хокс» Трей Янг набрал 42 балла и сделал 11 передач.
Результаты других матчей дня:
«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 111:85,
«Филадельфия» — «Кливленд» — 98:97,
«Майами» — «Детройт» — 117:108,
«Чикаго» — «Нью-Йорк Никс» — 120:102,
«Юта» — «Бруклин» — 119:114,
«Сакраменто» — «Портленд» — 107:99.