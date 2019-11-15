Легендарный Мело вернулся в НБА. В Сети потешаются над «Портлендом»
Кармело Энтони не взяли на Кубок мира, Леброн не смог устроить его в «Лейкерс». Сбитого лётчика подобрали «Трэйл Блейзерс».
Кармело Энтони не взяли на Кубок мира, Леброн не смог устроить его в «Лейкерс». Сбитого лётчика подобрали «Трэйл Блейзерс».
«Портленд» подписал негарантированный контракт с форвардом Кармело Энтони. Эта новость сама по себе является сенсацией. Казалось, что 10-кратный участник Матча звёзд уже не сможет трудоустроиться в НБА. Тем не менее Мело снова в деле.
Сам Энтони на днях сделал смелое заявление о том, что он «на 2000% уверен» в возвращении в НБА этом сезоне. Казалось, что Мело делает хорошую мину при плохой игре. 35-летний ветеран уже более года получал игнор от клубов лиги, и ничего не предвещало изменение ситуации.
Почему «Портленд» решил подписать игрока, который заработал себе репутацию «токсичного» и не оказывал почти никакого положительного воздействия на площадке во время пребывания в своих последних клубах «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер»? У «Блэйзерс» на четыре месяца вылетел из строя стартовый тяжёлый форвард Зак Коллинз, что образовало большой пробел на этой позиции. Кроме того, «Портленд» с результатом 4−8 стал одним из главных разочарований начала сезона НБА. Команде уже некуда отступать. Можно пойти и на рискованный шаг вроде подписания Мело.
Энтони получил в «Портленде» негарантированный контракт. Он будет зарабатывать 14 490 долларов в сутки. Соглашение Мело станет гарантированным, если его не отчислят до 7 января. «Лейкерс» аналогичным образом подписали ещё одну списанную со счетов звезду Дуайта Ховарда и не прогадали. Дуайт сполна отрабатывает свою негарантированную «минималку».
Интересно, что в межсезонье-2017 «Портленд» хотел выменять Мело из «Нью-Йорк Никс». Звёзды «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум активно поддерживали его переход. Энтони сразу же пресёк все попытки клуба из Орегона. Он заявил, что использует право вето на обмен, если «Никс» согласуют сделку с «Блэйзерс». Мело не хотел уезжать далеко от
Конечно же, подписание Энтони вызвало большой резонанс. Леброн Джеймс не смог (или не захотел) трудоустроить Мело в «Лейкерс», но от всей души порадовался за друга. Джеймс в течение двух минут разместил сразу 7 «сториз» о Мело на своей странице в «Инстаграме».
Не остался в стороне и Дуэйн Уэйд, ещё один хороший друг Кармело.
Остальные встретили переход Мело с изрядной долей иронии. Общий посыл можно выразить этим твитом:
«Блэйзерс» в переговорах с Кармело Энтони:
Мело: Должен ли я играть в защите?
Б: Нет.
Мело: Должен ли я отдавать передачи?
Б: Нет.
Мело: Что произойдёт, если я запущу кучу кирпичей в
Б: Это означает, что ты нам подходишь.
Мело: Отлично! По рукам!
Shaqtin' a Fool вспомнил об одном из самых курьёзных эпизодов в карьере Энтони. Остальные высмеивали его длительную невостребованность, эгоизм и неэффективность на площадке.
Как бы то ни было, Кармело Энтони снова в деле. Может ли он принести хоть
Алексей Фалько