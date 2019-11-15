Легендарный Мело вернулся в НБА. В Сети потешаются над «Портлендом»

Источник: AP 2019

«Портленд» подписал негарантированный контракт с форвардом Кармело Энтони. Эта новость сама по себе является сенсацией. Казалось, что 10-кратный участник Матча звёзд уже не сможет трудоустроиться в НБА. Тем не менее Мело снова в деле.

Сам Энтони на днях сделал смелое заявление о том, что он «на 2000% уверен» в возвращении в НБА этом сезоне. Казалось, что Мело делает хорошую мину при плохой игре. 35-летний ветеран уже более года получал игнор от клубов лиги, и ничего не предвещало изменение ситуации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NXXA2q8uoww" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему «Портленд» решил подписать игрока, который заработал себе репутацию «токсичного» и не оказывал почти никакого положительного воздействия на площадке во время пребывания в своих последних клубах «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер»? У «Блэйзерс» на четыре месяца вылетел из строя стартовый тяжёлый форвард Зак Коллинз, что образовало большой пробел на этой позиции. Кроме того, «Портленд» с результатом 4−8 стал одним из главных разочарований начала сезона НБА. Команде уже некуда отступать. Можно пойти и на рискованный шаг вроде подписания Мело.

Энтони получил в «Портленде» негарантированный контракт. Он будет зарабатывать 14 490 долларов в сутки. Соглашение Мело станет гарантированным, если его не отчислят до 7 января. «Лейкерс» аналогичным образом подписали ещё одну списанную со счетов звезду Дуайта Ховарда и не прогадали. Дуайт сполна отрабатывает свою негарантированную «минималку».



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Интересно, что в межсезонье-2017 «Портленд» хотел выменять Мело из «Нью-Йорк Никс». Звёзды «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум активно поддерживали его переход. Энтони сразу же пресёк все попытки клуба из Орегона. Он заявил, что использует право вето на обмен, если «Никс» согласуют сделку с «Блэйзерс». Мело не хотел уезжать далеко от Нью-Йорка, чтобы быть поближе к семье. Да, сейчас в это трудно поверить, но не так давно Энтони входил в число избранных игроков с правом вето на обмен в контракте. Теперь у него совершенно иной статус. Мело уже не может перебирать варианты. Он обязан принимать любое поступившее предложение из НБА, будь то «Портленд», «Детройт», «Юта» или любая другая команда из «непривлекательного» города.

Конечно же, подписание Энтони вызвало большой резонанс. Леброн Джеймс не смог (или не захотел) трудоустроить Мело в «Лейкерс», но от всей души порадовался за друга. Джеймс в течение двух минут разместил сразу 7 «сториз» о Мело на своей странице в «Инстаграме».

Не остался в стороне и Дуэйн Уэйд, ещё один хороший друг Кармело.

Остальные встретили переход Мело с изрядной долей иронии. Общий посыл можно выразить этим твитом:

«Блэйзерс» в переговорах с Кармело Энтони:

Мело: Должен ли я играть в защите?

Б: Нет.

Мело: Должен ли я отдавать передачи?

Б: Нет.

Мело: Что произойдёт, если я запущу кучу кирпичей в плей-офф?

Б: Это означает, что ты нам подходишь.

Мело: Отлично! По рукам!

Shaqtin' a Fool вспомнил об одном из самых курьёзных эпизодов в карьере Энтони. Остальные высмеивали его длительную невостребованность, эгоизм и неэффективность на площадке.

Как бы то ни было, Кармело Энтони снова в деле. Может ли он принести хоть какую-то пользу «Портленду»? Лига знает немало историй чудесного преображения игроков. Дуайт Ховард в нынешнем сезоне отчасти является примером. Однако в случае Мело всё сложнее. Он более года не играл в официальным матчах. Ему уже 35 лет. Эгоизм Мело вряд ли куда-то испарился. Но лишь время покажет, что собой представляет Кармело Энтони как игрок в данный момент.