Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Шарлотт»
«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
«Шарлотт Хорнетс» переиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
«Детройт» успешно начал матч, добившись преимущества в 10 очков по итогам первой четверти. Вторая четверть также осталась за «Детройтом» — к большому перерыву счёт на табло был 65:51 в пользу «Пистонс».
Однако после большого перерыва «Шарлотт» смог полностью ликвидировать отрыв — к заключительной четверти счёт на табло был равным. В решающей двенадцатиминутке сильнее оказался «Шарлотт» — 26:23 в четверти и 109:106 по итогам матча.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Девонте Грэм, оформивший
В другом матче игрового дня «Орландо Мэджик» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» — 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27).