44 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Индиану»

«Хьюстон» с первой же четверти захватил преимущество, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за «Хьюстоном» — к большому перерыву преимущество «Хьюстона» составляло 5 очков.

В третьей двенадцатиминутке «Индиана» практически полностью нивелировала отставание, сократив его до одного очка. Решающей в матче стала заключительная четверть, в которой «Хьюстон» выиграл с разницей в восемь очков и оформил победу в матче. Итоговый счёт встречи — 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23).