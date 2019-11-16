Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто»

Источник: AP 2019

«Сакраменто» в первой четверти сумел захватить преимущество, вырвавшись вперёд на 10 очков, однако уже во второй четверти «Лейкерс» удалось нивелировать отставание — на большой перерыв команды ушли при минимальном перевесе в счёте в пользу «Кингз» — 50:49.

После большого перерыва «Лейкерс» удалось выйти вперёд, и к заключительному игровому отрезку преимущество «озёрников» составило три очка. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой «Сакраменто» оказался сильнее, но этого не хватило для итоговой победы. Счёт матча — 99:97 (20:30, 29:30, 25:21, 25:26).