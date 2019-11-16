Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Кипр
Шотландия
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Авангард
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Азербайджан
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Словения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Россия
Бельгия
Футбол. Сборные
04:30
Колумбия
Перу
10
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Сент-Луис Блюз
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Македония
Хоккей. НХЛ
23:59
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
12Представлена новая форма сборной России
10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Наверх
Источник: AP 2019

«Сакраменто» в первой четверти сумел захватить преимущество, вырвавшись вперёд на 10 очков, однако уже во второй четверти «Лейкерс» удалось нивелировать отставание — на большой перерыв команды ушли при минимальном перевесе в счёте в пользу «Кингз» — 50:49.

После большого перерыва «Лейкерс» удалось выйти вперёд, и к заключительному игровому отрезку преимущество «озёрников» составило три очка. Заключительная четверть прошла в равной борьбе, в которой «Сакраменто» оказался сильнее, но этого не хватило для итоговой победы. Счёт матча — 99:97 (20:30, 29:30, 25:21, 25:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. В составе «Сакраменто» отличился Бадди Хилд, набравший 21 очко.

 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Финляндия пишет историю, Берг прорубил Швеции окно в Европу
Медведев лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины и отомстил Бразилии
Овечкин крушил врагов и забивал, но спасти «Вашингтон» не смог
Сборная России по футболу сыграет с командой Бельгии
Источник: Россиянин является кандидатом на покупку «Мерседеса»
Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь