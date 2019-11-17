«Милуоки» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Адетокунбо
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Милуоки Бакс».
Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 102:83.
В составе победителей
В составе проигравшей команды по
Таким образом «Индиана» потерпела второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки Бакс» встретится с «Чикаго Буллз».