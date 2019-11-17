49 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

Встреча состоялась на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 125:105.

В составе победителей самым результативным стад Джеймс Харден, который набрал 49 очков. 20 очков в свой актив записал Бен Маклемор. В составе проигравшей команды самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Джейк Лейман набрал 21 очко.

Таким образом, «Миннесота» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.