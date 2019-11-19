«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» и потерпел 7-е поражение подряд в НБА

Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась со счетом 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31). В составе победителей самым результативным стал Джей Джей Редик (26 очков), его партнер по команде Джексон Хэйс (10 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл. У проигравших Эрик Пашалл записал в свой актив 30 очков.