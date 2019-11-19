«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» и потерпел 7-е поражение подряд в НБА
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Нью-Орлеану» в регулярном чемпионате НБА.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Нью-Орлеану» в регулярном чемпионате НБА.
Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась со счетом 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31). В составе победителей самым результативным стал Джей Джей Редик (26 очков), его партнер по команде Джексон Хэйс (10 очков, 10 подборов) сделал
«Голден Стэйт», потерпевший седьмое поражение подряд, занимает последнее, 15-е место на Западе. «Нью-Орлеан» находится строчкой выше в этой же конференции.
Другие результаты игрового дня в НБА:
«Мемфис» — «Денвер» — 114:131,
«Орландо» — «Вашингтон» — 125:121,
«Лейкерс» — «Атланта» — 122:101.