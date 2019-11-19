Фанаты ненавидят лучшего баскетболиста планеты. Чем им насолил Леброн?

Источник: AP 2019

Леброн Джеймс — самый ненавистный баскетболист в мире. Конечно, у популярных личностей всегда найдётся куча недоброжелателей, но порой кажется, что Леброна стали критиковать по любому поводу. Например, в недавней статье «Чемпионата» про Майкла Джордана нет ни слова о Леброне, но в комментариях Джеймс всё равно упомянут, причём не в лучшем свете.

Почему же любителям баскетбола так не нравится Джеймс? Леброн отлично проявляет себя на площадке. Ему покорилось множество рекордов и достижений. Взять хотя бы последнюю игру регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (122:101). Король оформил дабл-дабл из 33 очков и 12 передач. Леброн стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 30+ очков, 10+передач, реализовал 6+ трёхочковых, показал точность 60+% с игры и при этом не совершил ни одной потери. Но соцсети без перебоя выдают различные подколы в адрес Джеймса. Нашли повод даже в банальном рукопожатии Леброна и легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, который посетил игру с «Хоукс».

«Не так часто увидишь лучшего игрока в истории и Леброна на площадке в одно время в современной НБА», — написал пользователь «Твиттера».

Кому-то не нравится переход Леброна в «Лейкерс» из-за того, что франшиза всё ещё ассоциируется с Коби, а Леброн вроде как приехал в Голливуд купаться в лучах славы. Кому-то не нравится сравнение Джеймса и Майкла Джордана. Эм Джей почти единогласно признан лучшим игроком в истории. Вероятно, это звание останется при нём, даже когда Леброн закончит карьеру. Но некоторых людей просто коробит, когда Леброна упоминают рядом с Джорданом.

Леброн никогда не говорил, что он лучше Майкла. Он сказал, что всего лишь гонится за «призраком Джордана».

То есть де-факто Леброн признаёт, что он находится в роли преследователя, а Майкл пребывает на вершине. Что плохого в стремлении выйти на уровень величайшего игрока всех времён?

Источник: AP 2019

Само по себе сравнение Джеймса и Джордана субъективно. Это игроки разных позиций, они выступали в разные эпохи при разных раскладах сил в лиге. 6 из 6 побед Майкла Джордана в финалах НБА — выдающийся результат. Однако мало кто вспоминает численные вылеты Майкла на ранних стадиях плей-офф. Как насчёт 8 подряд попаданий Леброна в финал? В значительной степени Леброну не повезло выступать в эпоху доминирующей династии «Голден Стэйт Уорриорз». В ином случае его коллекция наверняка насчитывала бы больше титулов. Да и смог бы Джордан справиться с соперником вроде «Голден Стэйт»? При всей условности сравнения команд из разных периодов истории НБА у Майкла не было такого сильного оппонента на пути к титулу. Леброну можно вменить разве что поражение в финале-2011. «Майами» Джеймса выступал в статусе явного фаворита противостояния с «Далласом» Дирка Новицки, но сенсационно проиграл борьбу за титул.

Джордан большую часть карьеры провёл в «Чикаго», команде с крупного рынка. Майкл дважды делал перерыв в карьере по собственному желанию. У Леброна был иной путь. Он выступал в клубе из родного штата «Кливленд Кавальерс». Представителю малого рынка было трудно бороться за чемпионство, поэтому Леброн «перевёз свои таланты» в «Майами» и выиграл пару перстней. Но Джеймс вернулся в родной «Кливленд» и выполнил своё обещание: подарил франшизе первый титул чемпиона НБА в истории. Леброн ни разу не давал себе передышки. 8 подряд выходов в финал НБА не только сложное достижение, но и огромная физическая нагрузка для игрока.



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Джеймс решил завершить карьеру в легендарной франшизе «Лос-Анджелес Лейкерс». Летом следующего года Леброну исполнится 35 лет. Король следит за своим физическим состоянием и пребывает в прекрасной форме. Леброн идёт на карьерный рекорд по количеству ассистов в этом сезоне. Джеймс выдаёт статистические показатели, с которыми в его возрасте никто даже близко не стоял. Линейка 25−5−10 никому не покорялась после 30 лет. Текущая статистика Леброна — 25−7−11.

Леброн Джеймс — живая легенда. Может, стоит немного сбавить уровень хейта Короля? Его славная карьера закончится через несколько лет, а другой столь масштабной фигуры на горизонте пока не видно, несмотря на все попытки лиги сделать своим новым лицом Янниса Адетокунбо или кого-либо ещё.