Фанаты ненавидят лучшего баскетболиста планеты. Чем им насолил Леброн?
Короля критикуют за всё, что он делает. Ему не могут простить преследование «призрака Джордана»?
Короля критикуют за всё, что он делает. Ему не могут простить преследование «призрака Джордана»?
Леброн Джеймс — самый ненавистный баскетболист в мире. Конечно, у популярных личностей всегда найдётся куча недоброжелателей, но порой кажется, что Леброна стали критиковать по любому поводу. Например, в недавней статье «Чемпионата» про Майкла Джордана нет ни слова о Леброне, но в комментариях Джеймс всё равно упомянут, причём не в лучшем свете.
Почему же любителям баскетбола так не нравится Джеймс? Леброн отлично проявляет себя на площадке. Ему покорилось множество рекордов и достижений. Взять хотя бы последнюю игру регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (122:101). Король оформил
«Не так часто увидишь лучшего игрока в истории и Леброна на площадке в одно время в современной НБА», — написал пользователь «Твиттера».
То есть
Само по себе сравнение Джеймса и Джордана субъективно. Это игроки разных позиций, они выступали в разные эпохи при разных раскладах сил в лиге. 6 из 6 побед Майкла Джордана в финалах НБА — выдающийся результат. Однако мало кто вспоминает численные вылеты Майкла на ранних стадиях
Джордан большую часть карьеры провёл в «Чикаго», команде с крупного рынка. Майкл дважды делал перерыв в карьере по собственному желанию. У Леброна был иной путь. Он выступал в клубе из родного штата «Кливленд Кавальерс». Представителю малого рынка было трудно бороться за чемпионство, поэтому Леброн «перевёз свои таланты» в «Майами» и выиграл пару перстней. Но Джеймс вернулся в родной «Кливленд» и выполнил своё обещание: подарил франшизе первый титул чемпиона НБА в истории. Леброн ни разу не давал себе передышки. 8 подряд выходов в финал НБА не только сложное достижение, но и огромная физическая нагрузка для игрока.
Джеймс решил завершить карьеру в легендарной франшизе «Лос-Анджелес Лейкерс». Летом следующего года Леброну исполнится 35 лет. Король следит за своим физическим состоянием и пребывает в прекрасной форме. Леброн идёт на карьерный рекорд по количеству ассистов в этом сезоне. Джеймс выдаёт статистические показатели, с которыми в его возрасте никто даже близко не стоял. Линейка 25−5−10 никому не покорялась после 30 лет. Текущая статистика Леброна — 25−7−11.
Леброн Джеймс — живая легенда. Может, стоит немного сбавить уровень хейта Короля? Его славная карьера закончится через несколько лет, а другой столь масштабной фигуры на горизонте пока не видно, несмотря на все попытки лиги сделать своим новым лицом Янниса Адетокунбо или
Алексей Фалько