30 очков Рэндла помогли «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс».
Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 123:105.
В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, набравший 30 очков. 23 очка в свой актив записал Маркус Моррис.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кевин Портер, набравший 18 очков. По 14 очков в свой актив записали Коллин Секстон и Альфонсо Маккинни.
Таким образом, «Нью-Йорк» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел четвёртое поражение подряд.
В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Кливленд» встретится с «Майами Хит».