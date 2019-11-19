«Торонто» разгромил «Шарлотт» благодаря 24 очкам Ануноби

Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:96.

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, набравший 24 очка. Паскаль Сиакам принёс команде 20 очков. Крис Буше записал в свой актив дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Марвин Уильямс, набравший 14 очков. По 13 очков на свой счёт записали Майлс Бриджес и Бисмарк Бийомбо.