«Торонто» разгромил «Шарлотт» благодаря 24 очкам Ануноби
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс».
Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:96.
Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, набравший 24 очка. Паскаль Сиакам принёс команде 20 очков. Крис Буше записал в свой актив
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Марвин Уильямс, набравший 14 очков. По 13 очков на свой счёт записали Майлс Бриджес и Бисмарк Бийомбо.
В другом матче «Бруклин Нетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 115:86.