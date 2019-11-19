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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» разгромить «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:108.

Главным героем встречи стал игрок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, собравший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Джеймс Харден записал в свой актив 36 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач оформил Дэмьен Лиллард.

Таким образом, «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Милуоки Бакс» со счётом 115:101.

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