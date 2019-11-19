Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» разгромить «Портленд»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Встреча состоялась на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:108.
Главным героем встречи стал игрок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, собравший
В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.
Таким образом, «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.
В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Милуоки Бакс» со счётом 115:101.