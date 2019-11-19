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11:02 (мск), источник: ТАСС

Вучевич и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 19 ноября. Центровой «Орландо» Никола Вучевич и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками четвертой недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AP 2019

Вучевич стал лучшим в Восточной конференции. «Орландо» одержал три победы в трех матчах. Вучевич в среднем набирал 21,7 очка, делал 14 подборов и 4 передачи.

Харден стал лучшим в Западной конференции. «Хьюстон» одержал четыре победы в четырех матчах. Средние показатели Хардена составили 44,8 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи.

«Орландо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав шесть побед и потерпев семь поражений. «Хьюстон» идет вторым на Западе, имея 10 побед и три поражения.

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