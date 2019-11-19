Вучевич и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник: AP 2019

Вучевич стал лучшим в Восточной конференции. «Орландо» одержал три победы в трех матчах. Вучевич в среднем набирал 21,7 очка, делал 14 подборов и 4 передачи.

Харден стал лучшим в Западной конференции. «Хьюстон» одержал четыре победы в четырех матчах. Средние показатели Хардена составили 44,8 очка, 5,8 подбора и 6,8 передачи.