«Даллас» обыграл «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича с 42 очками

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:110.

Главным героем встречи стал игрок «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 42 очков, 11 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов собрал Кристапс Порзингис.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, записавший в свой актив 36 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.