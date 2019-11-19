«Даллас» обыграл «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Дончича с 42 очками
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс».
Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:110.
Главным героем встречи стал игрок «Далласа» Лука Дончич, который оформил
В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, записавший в свой актив 36 очков.
Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу подряд. «Сан-Антонио» в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Сан-Антонио» встретится с «Вашингтон Уизардс».