«Портленд» уступил «Нью-Орлеану» в дебютном матче Энтони

Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Джексон Хэйс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. Брэндон Ингрэм записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Нассир Литтл (12 очков и 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (12 очков и 14 подборов).

Новичок «Портленда» Кармело Энтони в своём дебютном матче за клуб набрал 10 очков. Игрок впервые появился на площадке с 9 ноября 2018 года.