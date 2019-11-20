«Портленд» уступил «Нью-Орлеану» в дебютном матче Энтони
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:104.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Джексон Хэйс, оформивший
В составе проигравшей команды самым результативным стал Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. По
Новичок «Портленда» Кармело Энтони в своём дебютном матче за клуб набрал 10 очков. Игрок впервые появился на площадке с 9 ноября 2018 года.
Таким образом, «Нью-Орлеан» одержал вторую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.