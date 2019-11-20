29 очков Бёркса помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 114:95.
Самым результативным в составе победителей стал Алек Бёркс, набравший 29 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джа Морант, записавший в свой актив 20 очков.
Таким образом, «Мемфис» потерпел второе поражение подряд. «Голден Стэйт» в свою очередь прервал семиматчевую серию поражений.
В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Даллас Маверикс».